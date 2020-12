Politet tapte i tingretten - må frigi hemmelig dokumenter om Mahad

Bioingeniøren Mahad Mahamud (34) jubler over at han for første gang har vunnet fram i norsk rettsvesen. – Denne dagen skal jeg feire for alltid, sier Mahad.

Mahad har siden han kom til Norge og søkte asyl 11. august 2000 stått fast på at han er født i Somalia.

Utlendingsnemnda (UNE) mener derimot at han kommer fra Djibouti, og trakk tilbake Mahads norske statsborgerskap og utviste ham fra landet i 2016.

Mahad gikk til sak mot UNE, men tapte, og da Høyesterett avviste anken i januar 2019, ble dommen fra Borgarting lagmannsrett stående.

Den konkluderer med at Mahad er broren til den navngitt djiboutiske mannen Abdoulkader Abdi Mohamed, noe som er rettens kjernebevis for at Mahad er fra Djibouti.

Mener retten tok feil

Mahads advokat Arild Humlen mener nye opplysninger i omfattende rapporter til norsk politi fra USA og Canada viser at retten tok feil.

Politiet holdt rapportene hemmelig inntil Oslo tingrett i en ny kjennelse opphevet hemmeligholdet.

– Disse dokumentene understreker det Mahad hele tiden har sagt, at han ikke har noen søsken relasjon til Abdoulkader, sier Humlen.

TV 2 har tidligere fortalt at politiet fortsatt etterforsker Mahad, selv han forlot landet i fjor sommer og søkte asyl i Frankrike.

Han er siktet for å ha avgitt falsk forklaring om at han er fra Somalia, og målet for politiets etterforskning er å få fastslått hans identitet, få ham utlevert fra Frankrike og tvangssendt til Djibouti.

Leter etter Mahads «rette navn»

Oslo politidistrikt ba utenlandsk etterretning om bistand til ID-avklaringen, og amerikanske og kanadisk etterretning leverte flere rapporter i første halvdel av 2019.

Rapportene til norsk politi er på over to tusen sider.

– Det er en omfattende jobb som er gjort for å kartlegge Mahads identitet, med å involvere utenlands etterretning?

– Ja, det er oppsiktsvekkende mye, og det verste er at man får ikke napp noe sted, det er det som er myndighetenes dilemma, de får det ikke til å stemme, sier Humlen.

Oppdraget til FBI og kanadisk etterretning var å få kartlagt hele familien til den djiboutiske mannen, som skal være Mahads bror.

Opplysningene fra Canada er basert på mannens søknad om familiegjenforening med kone og barn i Canada, mens opplysningene fra USA er basert på mannens søknad om forretningsvisum i landet, samt et intervju FBI gjorde med ham i Djibouti.

– Vi mener jo at vi vet at Mahad er fra Djibouti og ikke Somalia. Det som er interessant for oss med straffesak og tiltale, er å avdekke hva som er hans rette navn, fødselsdato og identitet, sier Marianne Aune som er påtaleansvarlig i saken.

Svaret på om Mahad virkelig er broren ligger i disse rapportene, mener både Aune og advokat Humlen.

Brudd på menneskerettighetene

Humlen fikk delvis innsyn i rapportene i februar i år, men politiet påla ham å holde innholdet hemmelig for Mahad og andre.

Da rapportene bare ble liggende uten at politiet gjorde noe, ba Humlen Oslo tingrett om å oppheve hemmeligholdet, slik at han kunne undersøke opplysningene selv, og gi Mahad en sjanse til å renvaske seg.

Humlen fikk fullt medhold i tingretten, som mener at videre hemmelighold vil være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Mahad Mahamud søkte Politiets utlendingsavsnitt i Oslo om å få reise til Brüssel for å motta sitt somaliske pass. . Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

«Siktede har krav på rettferdig rettergang etter EMK artikkel 6 nr. 1. Han skal ha mulighet til å imøtegå bevis og å føre egne bevis. Han har også rett til å få saken avgjort innen rimelig tid», heter det i kjennelsen.

Politiet har i praksis frarøvet forsvarer muligheten til å innhente mulige motbevis, ifølge tingretten.

Aune mener politiet ikke har brutt menneskerettskonvensjonen. Hun tar kjennelsen til etterretning, og kommer ikke til å anke den.

Ikke Mahads ansvar å bli avhørt

Mahad har sagt seg villig til å samarbeide for å få gjennomført et avhør om de nye opplysningene på Skype mens han venter på svar på asylsøknaden.

Men politiet har ikke ønsket å gjennomføre avhør før han er tilbake i Norge.

– Politiet ønsket å ha ham til stede under avhør av hensyn til bevisforspillelsesfare, og det er derfor vi har ønsket å vente til han kom tilbake til Norge, sier Aune.

Tingretten fastslår at det framstår som «fullstendig uvisst når dette vil kunne skje». Det er en av grunnene til at hemmeligholdet ble opphevet.

– Når politiet har sittet med disse bevisene i snart to år uten å gjøre noe som helst med saken, er det jo helt uakseptabelt ut fra et rettssikkerhetsmessig hensyn, kommenterer Humlen.

Tre brødre

Humlen viser TV 2 den fyldige dokumentmappen fra FBI og kanadisk etterretning, der hele familien til den påståtte broren Abdoulkader er kartlagt med navn, bilder, personnummer og bostedsadresse.

Advokat Arild Humlen har vært i Djibouti og møtt Mahads påståtte bror. Foto: Privat

– De har veldig god oversikt over Abdoulkaders familierelasjoner, og det er ingenting, ingen krysningspunkter her, som i hvert fall ikke åpenbart henger sammen med Mahad, sier Humlen.

– Er det noe nytt i dette?

– Ja, man ser jo at foreldre er angitt, hans bror født i 1974, hans søster født i 1986, hans bror født i 1971, og så er det en bror som er født i 1983 med en adresse i Djibouti.

– Så det er denne siste broren politiet mener er Mahad?

– Sannsynligvis, det er den eneste som teoretisk sett kan være ham. De andre er 15-17 år eldre enn Mahad, så det er åpenbart at de kan det ikke være.

Mahad oppga at han er født i 1986 og var 14 år da han kom til Norge. Dokumentene bekrefter at han ikke er broren til Abdoulkader, ifølge Humlen.

– Hvordan kan du si det?

– Det er det ingen personer som passer til alder og navn med Mahad.

– Men han kan jo ha oppgitt feil navn og feil alder?

– Ja, men dette er såpass stor aldersforskjell at dette nok ville ha vært synlig. Men uansett må man gjøre grundige undersøkelser for å få dette bekreftet, men så langt er det i hvert fall ingenting som tyder på at norske utlendingsmyndigheter og politiet har rett i at det er noe søskenfellesskap, sier advokaten.

Et glimt av rettferdighet

Humlen har delt dokumentene med Mahad, og kontakter ham mens TV 2 er på advokatkontoret.

– Ser du dokumentene nå fra de kanadiske myndighetene? Er det noen du kjenner igjen som deg selv?

– Nei – det er helt utrolig - det er ikke meg, svarer Mahad.

– De to foreldrene, er det noen du drar kjensel på?

– Nei, jeg har ikke noe med den familien å gjøre.

– Du drar heller ikke kjensel på noen av de familiebrødrene der?

– Nei, absolutt ikke, han var min forretningspartner, hvordan skal jeg kunne greie å bli kjent med hele familien hans, sier Mahad.

– Nei, det skjønner jeg. Da ser du i hvert fall hvilke opplysninger de kanadiske myndighetene sitter med, og som du sier, så er ikke dette i hvert fall noen personer du har noe slektskapsforhold med, konkluderer Humlen.

Mahad sier han er lettet over at saken har kommet et skritt nærmere avslutning, og at han for første gang har vunnet fram i retten.

– Denne dagen er dagen da rettferdigheten viste seg i form av et lysglimt, sier Mahad.

Vil komme til bunns

Politiet har etterforsket Mahad siden 2013. Djiboutiske myndigheter har avvist at han er deres borger, og Mahad har fått somalisk pass.

På spørsmål om politiet har tatt kontakt med Djibouti etter at de fikk etterretningsrapportene svarer Aune:

– Vår førsteprioritet har vært at Mahad skal komme tilbake til Norge igjen.

Humlen mener politiet må kunne få oppklart saken gjennom et samarbeid med den norske konsulen i Djibouti og ambassaden i Addis Abeba.

Han vil nå gjøre egne undersøkelser.

– I stedet for å spekulere i hvorfor politiet ikke forsøker å komme til bunns i dette, så er jeg nødt til å gjøre det på vegne av Mahad, sier Humlen.