– Han hadde ikke noe å stille opp med, så jeg brukte ham som en vaskeklut på isen

Oilers-spilleren Tommy Kristiansen angrer ikke et sekund på gesten mot Storhamars Martin Rønnild. Storhamar-spilleren har en helt annen oppfatning av det som skjedde mellom dem.

Det var i helgens oppgjør mellom Oilers og Storhamar, som Stavanger-klubben vant 5-1, at Tommy Kristiansen og Martin Rønnild ble sendt i dusjen etter en skikkelig tungvektskamp.

Etterpå gjorde Oilers-spilleren Kristiansen en gest som falt dårlig i smak hos Storhamar-spilleren. Han gjorde tegn til at han hadde «vasket isen» med Rønnild da han gikk mot garderoben.

– Jeg stod og så på to som havnet i en liten fight, så hoppet Rønnild inn med begge hender fra siden. Det funket dårlig for ham, sier Kristiansen til TV 2, og fortsetter:

Når du skal prøve deg rønnild, gi meg litt motstand a🏒 — tommy kristiansen (@tommykristians3) December 5, 2020

– Han skulle være så tøff og hoppet inn på den måten og forsøkte å ta meg på siden. Men jeg følte at han ikke hadde noe å stille opp med, så jeg brukte ham som en vaskeklut på isen. Det var dårlig motstand i ham, så jeg ble litt skuffet, smiler han.

Mente Kristiansen var feig

I lokalavisen Hamar Arbeiderblad kalte Rønnild Oilers-spilleren for «feig».

Overfor TV 2 utdyper Storhamar-spilleren sin versjon av episoden.

– Vi ser jo litt forskjellig på situasjonen. Det som skjedde var at jeg ramlet over medspilleren. Jeg var allerede på bakken da Kristiansen kom inn, sier han, og legger til:

– Det var derfor jeg reagerte. Han kom inn som en kjerring og gikk inn som tredjemann, da det allerede var en situasjon. Men det er jo typisk Tommy Kristiansen, han blander seg inn når det allerede er to som er involvert. Det var derfor jeg ble fly forbanna, mener han.

Kristiansen bare fnyser av uttalelsene fra Rønnild.

– Jeg bryr meg ikke om hva Martin Rønnild sier. Han flyr bare utpå isen der og prøver å takle og sånt, men å «fighte» kan han ikke. Det var bare pinlig å se på, humrer Kristiansen, som var helt uenig i at både han og Rønnild ble sendt i dusjen etter klammeriet.

– Det skulle vært to pluss to, for det var ikke noe slag eller noen ting. Om man tar slike ting bort fra hockeyen så blir det dårlig, synes jeg. Det er en del av gamet. Det var ikke slag eller noenting. Jeg synes det var dårlig dømt, sier han.

Tommy Kristiansen har ingen planer om å ta en prat med Rønnild om episoden før tirsdagens kamp.

– Det er klart at han føler at han har vunnet siden jeg snublet og lå nede fra starten av Martin Rønnild, Storhamar

– Nei, Rønnild er ikke en jeg snakker med til vanlig. Det interesserer meg ikke. Vi skal ha en ny kamp på tirsdag, og han skal få kjenne det da og, sier Oilers-spilleren – som riktignok tok seg til å erte motstanderen på Twitter etter bataljen: «Når du skal prøve deg rønnild, gi meg litt motstand a», skrev han på Twitter.

– Det gjorde jeg jo litt for å fyre opp, da. Med tanke på hvordan han prøvde å ta meg, da jeg ikke fulgte med, og at det var så lett å legge ham i bakken og vaske isen med ham. Jeg ble skuffet over ham der, og måtte flire litt av det, sier han om Twitter-meldingen.

Rønnild lar seg ikke provosere over Twitter-meldingen fra Oilers-spilleren.

– Han er bare glad i fyre opp, og må selv stå for det han gjør. Men alle som fikk med seg situasjonen så jo at Tommy kom inn som en feig tredjemann i situasjonen. Det er klart at han føler at han har vunnet siden jeg snublet og lå nede fra starten av, konkluderer han.

– Men det er jo typisk det for ham. Kristiansen liker jo fyre litt opp, og synes det er morsomt. Uansett blir det revansje på tirsdag, jeg er ekstremt sugen på det. Det blir et helt annet Storhamar-lag Kristiansen og Oilers møter da, slår Storhamar-profilen fast.

Slapp karantene og møtes igjen tirsdag

Etter kampen i helgen ble det klart at både Rønnild og Kristiansen kun fikk såkalt liten disp. Det vil si at de ikke trenger å sone noe karantene for bataljen mellom dem. Begge er dermed spilleklar til tirsdagens kamp.

Kristiansen frykter imidlertid ikke en revansjesugen Rønnild på isen.

– Nei, det er ikke Martin Rønnild jeg går etter på Storhamar. Han ikke bidratt så mye de årene han har vært der. Fysisk så er jo Patrick Thoresen den største stjerna, hevder Kristiansen.

Etter en svært tungt start på sesongen, har Oilers nå løftet seg mesterlig. 5-1-seieren mot Storhamar sist var lagets åttende strake seier. Kristiansen vil forlenge seiersrekken lengst mulig.

– Vi hadde en ordentlig dupp i sesongstarten. Det var ikke mye moro å være Oilers-spiller da. Men vi er en gjeng her som står opp for hverandre. Vi fant ut hva vi måtte gjøre for å få det å funke igjen. Det har funket bra. Vi har åtte strake seire nå og har ikke tenkt å gi oss med det, slår han fast.