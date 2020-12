Smittevernoverlegen får plass i kommunens kriseledelse

Helsebyråd Beate Husa forteller på en pressebrief mandag at smittevernoverlegen vil få plass kommunens kriseledelse dersom det blir behov.

Bergen kommune holder pressekonferanse om situasjonen rundt smittevernoverleger og kommuneoverlegene i kommunen.

Alle de ansatte ved kommuneoverlegens kontor i Bergen har nå sagt opp sine stillinger, og mandag ble det kjent at midlertidig kommuneoverlege og smittevernoverlege, Brita Øygard, tar velferdspermisjon i én uke etter «krevende uker».

– I denne perioden der det er mye oppmerksomhet på kommuneoverlege-situasjonen, vil jeg bare understreke at vi har full kapasitet knyttet til koronapandemien, sier helsebyråd Beate Husa.

– Øygard har gjort en formidabel innsats og har også tatt på seg oppgaven som kommuneoverlege. Vi hadde aldri greid dette uten godt samarbeid. Det er jeg veldig glad for og stolt over.

Assisterende legevaktsjef Annette Corydon vikarierer for Øygard denne uken.

Får plass i kriseledelsen

Smittevernoverlegen får nå plass i kommunens kriseledelse dersom det skulle bli behov for dette.

– Jeg har anbefalt, dersom det etableres kriseledelse, at smittevernlegen blir en del av kriseledelsen, sa Husa.

– Det er min klare oppfatning at smittevernoverlegen har fått mulighet til å si sin mening, og har også vært med på alle møtene med Folkehelseinstituttet og lignende. Men jeg vil ikke at det skal være tvil om at smittevernoverlegens råd kommer fram til hele byrådet samlet, fortsetter hun.

Hun sa også at dersom byrådet ønsker å innføre eller fjerne tiltak, skal smittevernlegen få mulighet til å informere hele byrådet direkte om sine vurderinger

Innrømmer dårlig organisering

Helsebyråden innrømmer at kommuneoverlege-funksjonen ikke har vært organisert optimalt.

– Det er viktig at kommunelegenes kompetanse i enda større grad kommer frem og enda tydeligere kommer hele kommunen til gode, sier Husa.

Hun lover å ta tak for at organiseringen blir bedre. Kommunen skal nå rekruttere ny smittevernlege og nye assisterende kommuneoverleger.

Mange har sagt opp

Alle de ansatte ved kommuneoverlegens kontor i Bergen har nå sagt opp sine stillinger. Dermed er det bare den midlertidige kommuneoverlegen igjen på kontoret.

Torsdag bekreftet fungerende direktør i etat for helsetjenester, Anne-Lise Hornæs, at de to siste ansatte assisterende kommuneoverlegene også har sagt opp sine stillinger.

Ifølge BT styrer Brita Øygard kommuneoverlegens kontor alene foruten tre konsulenter og to personer som har sagt opp jobben, men jobber ut oppsigelsestiden ved sin side.



Smittevernoverlege sa opp

Tidligere smittevernoverlege i Bergen, Karina Koller Løland sa opp jobben sin tidligere i november.

Karina Koller Løland ble ansatt som smittevernoverlege i Bergen akkurat da covid-19-pandemien eksploderte. Åtte måneder senere har hun sagt opp stillingen.

– Jeg har aldri under pandemien sittet plassert på et slikt sted i organisasjonen at jeg kan få gjort jobben min på en effektiv måte. Det har vært utfordrende, og da er det vanskelig å ha det overordnede smittevernfaglige rådgivningsansvaret i Bergen kommune, sier Koller Løland til BA den gangen.

Helsebyråd Beate Husa sa da at hun ville takke Løland for hennes arbeid i en vanskelig tid

– Det arbeides nå med å finne en ny person som kan tre inn i stillingen. Vi har mottatt daglige rapporter og har hatt faste møter der smittevernoverlegen har kommet med sine vurderinger. Vi har i dag en organisering der medisinsk fagsjef er en del av helsebyrådens sekretariat, og de politiske beslutningene tas da basert på medisinsk fagsjefs råd og innspillene som smittevernoverlegen kommer med. Dette er et system jeg synes fungerer godt, men jeg har stor forståelse for at smittevernoverlegen kan vurdere det annerledes, sa Hua til TV 2.