Russlands trener slipper straff

Se video over. Med tillatelse fra dansk TV 2 SPORT.

Spanjolen, som er trener for det russiske kvinnelandslaget, blir ikke straffet etter å ha brutt koronareglene under håndball-EM.

Det skriver Det europeiske håndballforbundet (EHF) i en pressemelding mandag.

Håndballforbundet skriver i tillegg at fem EM-deltakernasjoner er ilagt en advarsel fra Det europeiske håndballforbundet for brudd på smittevernreglene. Det gjelder Tsjekkia, Spania, Serbia, Kroatia og Russland.

Hendelsen med Martín fant sted inne i hallen, der spanjolen bevegde seg ut av rød sone og hadde en samtale med generalsekretæren i det russiske håndballforbundet, Denis Bogomolov. TV-bildene viser at de to avsluttet samtalen med å ta hverandre i hendene.

Ifølge dansk TV 2 står det i EM-protokollen at personer som bryter reglementet, vil bli kastet ut uten forvarsel.

Kommer med innskjerpinger

I kjølvannet av dette har EHF nå bestemt at de kommer til å stramme ytterligere inn.

Fram til søndag kveld hadde det blitt gjennomført cirka 3400 koronatester i mesterskapet.

Ethvert nytt brudd på smittevernprotokollen vil medføre inndratt akkreditering og utestengelse fra mesterskapet.

Dette er noen av innskjerpingene som er bestemt:

* Etter sju dager med karantene i Danmark, kan delegasjonsmedlemmer som testet positivt, reise tilbake til sitt respektive hjemland. En person som har testet positivt, kan ikke delta i finaleturneringen på noe senere tidspunkt.

* Etter prosedyren for en positiv test i laget, skal delegasjonen som er klarert til å spille etter negative tester, på kampdagen gjennomføre en antigen hurtigtest før avreise til kampen. Dette gjøres for å sikre sikkerheten til alle involverte.

* For personer som må forlate den røde sonen for medisinsk behandling, i tilfelle skade eller personer som ankommer på et senere tidspunkt, må de testes umiddelbart ved ankomst. Dernest vil personen være isolert i to dager. Etter det kan personen inkluderes i den røde boblen og deretter bli testet daglig i de kommende fire dagene.