Elbilen MG ZS har vært en stor suksess i det norske markedet siden introduksjonen tidligere i år. Nå ruller det over 3.000 eksemplarer av den på norske skilter. Med det tar MG innersvingen på svært mange etablerte konkurrenter her hjemme.

Nå er det like før MG dobler modellutvalget sitt i Norge, til to biler. I dag har de nemlig hatt premiere på sin nye EHS ladbar hybrid, naturligvis via nettet.

Dette er en SUV som størrelsesmessig er hakket over ZS. EHS er 4,5 meter lang. MG lover at den skal ha klasseledende innvendig plass. Bagasjerommet er på 448 liter, det kan utvides til hele 1.375 liter ved å legge ned baksetene.

52 kilometer på strøm

Drivlinjen består av en turbomotor på 1,5 liter, en 10-trinns girkasse, elektromotor og batteripakke på 16,6 kWt. Den totale systemeffekten er på 258 hestekrefter.

Dette gir en elektrisk rekkevidde på 52 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Det tallet er gunstig med tanke på norske avgifter. De ladbare hybridene må nemlig klare minst 50 kilometer på strøm for å maksimalt avgiftsfritak. EHS er altså innenfor dette.

Fronten har klare likhetstrekk med elektriske ZS som er en stor suksess i Norge.

Prisen kommer i desember

Bilen kan for øvrig kjøre på strøm i hastigheter opp til 130 km/t. Spurten fra 0-100 km/t går på 6,9 sekunder.

EHS har forhjulsdrift, underveis i lanseringen sier ikke MG noe om 4x4 eller om det vil komme etter hvert. Mest sannsynlig blir ikke det aktuelt for denne modellen.

Norsk pris er ennå ikke klar, men det er all grunn til å regne med at MG vil prise aggressivt. Nøyaktig hva den ender på, får vi vite senere i desember.

Med lengde på drøye 4,5 meter er EHS en kompakt SUV i familieklassen.

Kan prøvekjøres i januar

Innvendig er det digitale instrumenter. EHS kommer også med et 1,19 m2 stort panoramasoltak og interiørbelysningen har hele 64 farger. Ut fra bildene vi har fått se så langt, virker det som bilen er hakket mer påkostet innvendig enn det ZS er.

EHS kan allerede bestilles og det ligger an til prøvekjøring i løpet av januar. Modellen kommer i to varianter, Luxury og Comfort.

Digitale instrumenter og et moderne førermiljø i EHS.

