England er et av de hardest koronarammede landene i Europa. Viruset har herjet nordvest i landet – der bor norske Ragnhild Lund Anses og hennes familie.

11. mars 2020 spilte Liverpool FC Champions League-kamp på hjemmebane mot det spanske fotballaget Atlético Madrid. Det ble en katastrofe for byen, ettersom spanske supportere dro med seg koronaviruset til Liverpool.

– Det ble en smittebombe etter at de tillot 3000 supportere fra Madrid å komme hit. Kampen førte til 41 koronadødsfall, sier Lund Ansnes, som forteller at byen har vært under strenge restriksjoner siden den gang.

Situasjonen førte til det myndighetene kaller «beredskap 3», som betyr full «lockdown» og at alle innbyggerne må holde seg innendørs.

– Vi var helt nedstengt i tre måneder, det er lenge når du kun har lov til å gå ut én time om dagen. Det er en tilstand jeg håper jeg aldri opplever igjen.

Restriksjonene har rammet familien hardt

Måneder med strenge restriksjoner i Liverpool har fått smittetallene i byen ned, og i helgen var det flere butikker og restauranter som åpnet igjen.

JUL I LIVERPOOL: Karantenereglene fører til at familien Lunde Anses ikke reiser til Alta denne julen. Foto: Ragnhild Lund Ansnes

– Etter to måneder kan vi endelig gå i butikkene igjen, og det er mulighet til å komme i litt julestemning, til tross for at det ikke blir hvit jul hjemme i Norge.

Lund Ansnes og familien har reist hjem til jul hvert år siden de flyttet til byen de elsker, for å realisere sin store drøm sammen med en annen norsk familie: Å starte et hotell for Liverpool-supportere over hele verden.

– Hotel TIA gikk så det suste før koronaen smalt. Det kostet oss 12 millioner kroner å skape dette eventyrstedet, nå har vi tapt millioner og knapt vært åpen siden mars. Takket være investorer i Norge og støtteordninger i England, har vi klart å ha 20 mennesker på lønningslista.

Men situasjonen rammer Lund Ansnes og hennes familie hardt.

– Vi har ikke mye penger å kjøpe julegaver for. Det er spesielt å være 45 år og blakk. Jeg har jobbet siden jeg var 14 år og aldri vært så blakk som nå. Det har vært tøft.

«Lockdown» ble til bok om å aldri gi opp

Hotellgründeren kan ha reddet familieøkonomien for neste år. For selv om hotellet har vært stengt og hun har måttet holde seg innendørs, har hun ikke vært på latsiden; i november hadde hun den tredje mest solgte barneboken i Norge - «Verdens beste Liverpool».

PORTRETTERT LEGENDER: Ragnhild Lund Ansnes har intervjuet flere av de store heltene på LFC, her med legenden John Aldridge. Foto: Ragnhild Lund Ansnes

– Det å kunne sette seg ned bak tastaturet og skrive en bok for store og små Liverpool-supportere, som handler om å aldri gi opp, var en utrolig fin ting, sier forfatteren, som i boken har portrettert noen av de største fotballstjernene i klubben.

– Fotballspillerne er bare mennesker de også. De har møtt mye motstand og gått gjennom masse for å komme dit de er nå. Man ser de kjører raske biler, har flotte modelldamer og store diamanter, men bak den fasaden er det utrolig historier.

Lund Ansnes forteller at spillerne, klubben og supporterne har et enormt samhold, som blir spesielt synlig når byen er i krise.

Enorm fattigdom i England

– Da jeg flyttet hit, ble jeg overrasket over å se fattigdommen i England på nært hold. Anfield er blant topp ti fattigste nabolagene i landet. Etter koronaen kom har 700 000 nye mennesker havnet under fattigdomsgrensa. Mange av dem bor her i nord.

JULEGAVER: Lund Ansnes og mannen har samlet inn 80 000 kroner, som går til julemat- og gaver til fattige i Liverpool. Foto: An hour for others

Derfor har Lund Ansnes og mannen startet en norsk innsamlingsaksjon på Facebook, hvor pengene går til gaver og mat til fattige familier i Liverpool.

– Den siste uken har mannen min og jeg samlet inn 80 000 kroner til organisasjonen «An hour for others» sin julekampanje, som gjør det mulig for familier i nabolaget å feire jul.

Lund Anses blir rørt over at norske LFC-supporter gir penger til lokalbefolkningen i byen.

– At folk sitter i Norge og gir penger, er så rørende. De er glad i Liverpool og har et sterkt forhold til byen. At de nå bidrar og vil hjelpe folk i denne nøden er sterkt. «You`ll never walk alone» er mer enn en klisjé og en sang før kamp.