Christer Berens sine svenske juletradisjoner

Du får også oppskriften på P4s julesnaps, som er tilbehør til julegløggen.

Christers julegløgg

Gløgg skal serveres i førjulstiden, og etter å ha smakt denne vil du aldri mer kjøpe ferdig gløgg-konsentrat.

Du trenger:

1 flaske rødvin

10 cl madeira eller portvin (kan sløyfes)

10-15 cl vodka, rom eller konjakk - eller aller best: P4s egen julesnaps (se oppskrift under)

Anbefalte krydder (noen kan utelates hvis du ikke har):

1 hel kanelstang

20 hele kryddernelliker

1 liten bit ingefær

1 knust stjerneanis

1 ts kardemommefrø

1/2 pomerans-skall

Litt appelsin-, sitron- eller mandarinskall

2-2,5 dl sukker (helst brunsukker)

Slik gjør du:

Varm 1 dl rødvin, tilsett alle krydder og la det koke noen minutter slik at smakene trekkes ut. Tilsett sukker. Tilsett resten av vinen og fra nå av må ikke gløggen koke for da forsvinner alkoholen. Til sist tilsettes brennevinet.

Serveres sammen med rosiner og hakkete mandler, og pepperkaker og blåmugg ost.

P4s julesnaps

Dette er et tilbehør til julegløggen. Hell en liten skvett med gløggsprit oppi koppen sammen med de andre godsakene, og bring juledrikken opp på nye høyder.

Dette trenger du:

35 cl vodka

En liten skvett brandy/konjakk (kan sløyfes)

1/2 vaniljestang

1/4 kanelstang

4 nellikspiker (hele)

1/4 ts hele anisfrø

1/4 ts hele karvefrø

1/8 ts hele kardemommefrø

1 ss revet appelsinskall (ca. 1/8 av skallet på en hel appelsin)

1 ss revet sitronskall (ca. 1/8 av skallet på en hel sitron)

Bruk fantasien! Oppskriften behøver ikke følges slavisk.

Janssons fristelse (8 porsjoner)

Dette trenger du:

1 ss smør til steking

2 stk løk i tynne skiver

700 g potet

2 ss smør

200 g ansjosfilet (og laken)

1 ts salt

0,5 ts kvernet pepper

0,5 ts muskatnøtt

3 dl kremfløte

4 ss griljermel

Slik gjør du:

1. Forvarm stekeovnen til 200 grader.

2. Smelt smør i en stekepanne og stek løk til den er myk og begynner å bli gyllen.

3. Skrell potet og kutt først i tynne skiver, deretter i tynne strimler

4. Smør en ildfast form med litt smør. Legg et lag med potet, så et lag med løk og ansjosfilet, mer potet, krydre med salt og pepper. Visp sammen fløte og så mye av laken fra ansjosen som du vil ha og hell blandingen over potetene. Strø over griljermel.

Sett formen på stekebrett i nederste del av ovnen i ca. 1 time. Legg over litt bakepapir om retten begynner å bli for mye stekt.

Det er laken fra ansjosen som setter preg på retten, noen vil ha bare litt av laken med og de som elsker Janssons de har med alt. Noen har også med 1-2 ss vanlig kaviar.