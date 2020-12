Slapp ut av fengsel – dro rett til Riga og drepte tilfeldig mann

I begynnelsen av april i fjor ble nordmannen løslatt fra et norsk fengsel, der han hadde sonet en dom for blant annet vold og vinningskriminalitet.

Samme dag satte han seg på et fly til Oslo, der han skulle bytte fly og reise til den latviske hovedstaden Riga.

På Oslo lufthavn ble mannen satt i fyllearresten over natta, men neste dag tok han et fly til Riga og sjekket inn på et hostel i sentrum.

Kjøpte vodka og kniv

Søndag 14. april, ti dager etter løslatelsen, gikk mannen på en Rimi-butikk og kjøpte vodka og mat.

Deretter kjøpte han er butterflykniv – etter egen forklaring som en suvenir.

Før klokken var 12.30 hadde mannen kjøpt totalt tre små flasker med vodka, totalt 0,6 liter. Overvåkningsvideo viser at han utenfor butikken kom i kontakt med en latvisk mann.

De to snakket ikke samme språk, men klarte likevel å komme til enighet om å gå inn i den latviske mannens leilighet. Klokken var 12.58 da de gikk inn. Klokken 14.11 gikk nordmannen alene ut igjen.

I løpet av tiden de to var i leiligheten, ble den latviske mannen stukket 18 ganger med kniven som nordmannen tidligere på dagen hadde kjøpt.

Nordmannen hevder han handlet i selvforsvar etter å ha fått minst 15 knyttneveslag i hodet, men Gulating lagmannsrett har ikke trodd på ham.

«Forklaringen om at han ble angrepet i leiligheten, fremstår som en ren konstruksjon for å unndra seg straffansvar», skriver retten.

Blant årsakene til at han ikke blir trodd, er at mannen flere ganger har endret forklaring.

Han har blant annet beskrevet den latviske mannen som «en kjempe på mellom 190 og 200 centimeter», mens obduksjonen viser at latvieren var 177 centimeter høy og dermed lavere enn tiltalte.

Får lavere straff

Etter drapet reiste nordmannen med buss til Tallinn i Estland, med ferge til Stockholm og med tog til Oslo. Fem dager etter drapet møtte han på politistasjonen på Grønland og forklarte at han hadde drept en mann.

Norsk politi tok kontakt med sine latviske kolleger, som bekreftet at de etterforsket et drap med ukjent gjerningsmann. Nordmannen ble pågrepet og siktet for forsettlig drap.

Retten legger til grunn at drapet ikke hadde blitt oppklart om han ikke selv meldte seg, ettersom det ikke er noen biologiske funn som knytter ham til åstedet.

I Stavanger tingrett ble mannen dømt til 13 års fengsel, men tiltalte anket dommen.

Under ankesaken mente hans forsvarer, advokat John Christian Elden, at mannen skulle ha en kortere straff fordi straffenivået i Latvia er lavere enn i Norge. Det er lagmannsretten enig med ham i.

Dermed er mannen dømt til 9 års fengsel i Gulating lagmannsrett. Elden har ikke besvart TV 2s henvendelse mandag.

Han ble i tingretten dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til moren til den avdøde mannen. Spørsmålet om oppreisning er foreløpig ikke behandlet av lagmannsretten.