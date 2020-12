Anne Rimmen tror hun vet hvem som skjuler seg bak Trollet, Elgen og Vikingen

I flere uker har den mystiske ravnen i NRK-programmet Maskorama fremført låter for over én million seere. Ifølge NRK har hele 1.123.000 nordmenn sett lørdagens show.

– Det er helt fantastisk med enda en rekord. Tallene taler jo i stor grad for seg selv, dette er noe som fenger. Det er tall på høyde med den nasjonale finalen av Melodi Grand Prix, sier medieanalytiker i NRK, Marcus Fredheim.

Med sin mørke stemme og grasiøse bevegelser har Anne Rimmen lurt både panelet og de som ser på de siste ukene.

Det har vært spekulert i om Ravnen var alt fra Gro Hammerseng til Anette Sagen, men da masken falt på lørdag, viste det seg at det var en av våre mest kjente og kjære programledere.

MÅTTE TA AV MASKA: Denne gangen var det Ravnen som måtte avsløre sin identitet. Bak maska var programleder Anne Rimmen. Foto: NRK / Maskorama

– Jeg har kost meg ganske mye, men har kanskje hatt en del mer nerver enn alle andre som har sett på, sier Rimmen.

Kjipt å ryke ut før finalen

Det var en glad Anne Rimmen som gjestet God morgen Norge mandag for å fortelle om hvordan det har vært å være med på et av de mest mystiske og hemmelige liveshowene – kanskje noen sinne.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme så langt som jeg gjorde. Når jeg først var så nære finalen, var det litt kjip å ryke ut, forteller hun.

Hver lørdag har hun og de andre deltakerne blitt hentet med bil på et hemmelig sted.



– Det er så spesielt. Vi blir hver gang hentet på et nytt sted. Når bilen nærmer seg arenaen der showet er, må vi ha på oss kappe og full bekledning for å ikke synes. Når vi kommer inn på arenaen snakker de i produksjonen med hverandre om at «Ravnen har ankommet», sier den populære programlederen.

Deretter blir deltakerne fulgt inn til et rom, der de skal oppholde seg helt til de skal inn på scenen. Hvis Rimmen måtte på toalettet, måtte de først sjekke om noen av de andre hemmelige deltakerne var der.

– Vi skal ikke møte noen. Får man beskjed om at Trollet er på do, må man vente til det er ledig, sier hun.

Levde et dobbeltliv

Ingen av deltakerne aner hvem de andre er. Med en gang deltakerne er ferdige på scenen, føres de inn til rommet de har fått tildelt. Slik klarer de å holde hverandres identitet skjult.

– Det er helt vilt, påpeker hun.

I tillegg til å ha klær som skjuler identiteten kan de heller ikke prate. Rimmen innrømmer at det har vært spesielt siden hun er glad i å prate.

TILBAKE TIL HVERDAGEN: Det har frem til nå ikke vært mye tid til juleforberedelser for tobarnsmoren. Nå skal hun ta igjen alt hun ikke har fått tid til de siste ukene. Foto: God morgen Norge

– Jeg er glad i å skravle litt, sier hun.

Da Rimmen ble forespurt om å bli med, googlet hun konseptet og synes umiddelbart at dette virket utrolig gøy. Hun har ingen erfaring med å synge foran andre. Likevel har mange spurt henne om hun var Ravnen.

– Jeg har prøvd så godt jeg kan å holde det hemmelig. Det er jo en del av pakka. Det har vært noen som har sagt at de vet at det er meg fordi de har sagt at de hører det. Da har jeg måtte svare at: «Nei, haha, det er ikke meg. Det passer ikke inn i min hverdag hjemme», sier programlederen, som bor sammen med Ailo Gaup og deres to barn.

Tror hun vet svaret

Ravnen sin identitet er nå avslørt, men det alle lurer på før helgens finaleshow er hvem som skjuler seg bak Vikingen, Trollet og Elgen.

Rimmen har gjort seg noen tanker om hvem hun tror disse er, selv om hun ikke har noen anelse om hun har rett eller ikke.

– Jeg tror at Elgen er Markus Bailey. Når jeg hører han synge ser jeg for meg han og føler at det kan være han. Han elsker å være på scenen og hintene passer. Jeg har låst meg litt på han.

Når det kommer til Vikingen, tror hun det er er Herman Dahl. Rimmen har som veldig mange andre trodd at Trollet er Ulrikke Brandstorp. Men etter helgens show er hun forvirret.

– Vi var mange som ble sjokkert, da hun plutselig stod der i egen person på lørdag. Jeg har ikke helt klart å slippe tanken. Er det mulig rent praktisk om hun var seg selv og Trollet på lørdag? spør Rimmen.