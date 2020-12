Ber om hjemmeskole i frykt for å havne i karantene på julaften

Flere familier er bekymret for å havne i karantene på julaften, og ønsker seg hjemmeskole for barna for å redusere risikoen.

Det nærmer seg jul og ferie, men hos Oslo-familien på fem har ikke julefreden senket seg helt enda.

Familien har tre skolebarn i hus og kjenner på frykten for et mulig smitteutbrudd på en av skolene de siste dagene før jul.

Karantene på julaften

Siste skoledag for Oslo-skolene er 18. desember. Hvis man blir koronasmittet eller merket som en nærkontakt en av de siste dagene før ferien, må man altså sitte i karantene på julaften.

Nå ber familien kommunen om å tilrettelegge for hjemmeskole den siste uken før jul, for å unngå å havne i den uønskede situasjon med karantene gjennom julen.

– Det har fungert bra med hjemmeundervisning, så det ville vært et klokt grep fremover for å ivareta julefeiringen. Det ville lettet litt på folks bekymringer, sier far og stefar i huset, Glenn Rusthen.

VENTER: Familiens syvåring Anastasia Andresen-McCall pynter til jul mens hun venter på svar på hvordan de siste skoledagene før jul vil se ut. Foto: Tommy Storhaug

Gir tidligere juleferie

Felles for landets skoler er at juleferien starter tirsdag 22. desember, men enkelte kommuner velger nå å gi juleferie to dager tidligere (fire dager med helgen).

Lørenskog kommune byttet ut skoledagene 21. og 22. desember mot to planleggingsdager i januar, og starter dermed juleferien 18. desember.

På kommunens nettside skriver de at denne endringen gir elever og ansatte mulighet til å begrense sine nærkontakter, før de eventuelt møter andre familiemedlemmer.

Men om andre kommuner følger etter er usikkert, og regjeringen vil ikke komme med nasjonale føringer, men sier at avgjørelsen må tas lokalt.

– Det er fullt mulig å flytte på tidspunktet for juleferien, dersom man mener det er nødvendig i en kommune, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Venter videre svar

Selv om juleferien blir et par dager lenger i noen kommuner, er det likevel et sterkt ønske fra enkelte foreldre og lærere å starte med hjemmeskole fra om med mandag 14. desember, for å minske risikoen ytterligere.

Familien i Oslo venter spent på svar og i mellomtiden får TV 2 følgende kommentar fra skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen:

AVVENTER: Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen sier de følger situasjonen tett og vurderer nye tiltak. Foto: Ruud, Vidar

«Jeg registrerer at noen ønsker seg hjemmeskole eller å stenge skolene helt en stund før jul. Å gi helt fri før jul er ikke aktuelt, men å gi i mulighet til flere dager med hjemmeskole kan være aktuelt. Vi har ikke tatt endelig stilling til dette spørsmålet i Oslo ennå. Vi følger situasjonen tett og vurderer løpende behov for nye tiltak».

Det er også ventet en avklaring fra Bergen kommune i nærmeste framtid. Resten av landet bør følge med på kommunens føringer, etter som det er de som bestemmer hvordan skoleruten blir.