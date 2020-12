Mandag startet en ny æra i norsk landslagsfotball.

Ståle Solbakken (52) åpnet døren på Ullevaal stadion og tok fatt på sin første arbeidsdag som Norges nye landslagssjef.

Gleder seg til å se mer fotball

En helt ny utfordring for en fagmann som gjennom hele sitt trenerliv har vært involvert i klubbfotballen.

– Det er det som trigger meg litt. Nå blir det en annen forberedelse. Det å nørde igjen. Jeg kan nørde ordentlig. Når vi får vaksinen, kan jeg reise rundt og få inspirasjon fra andre miljøer og oppdatere meg på detaljer fra noen av topptrenerne, sier Solbakken i et intervju med TV 2.

– Å sitte på tribunene i topp, internasjonale kamper og se alt fra fugleperspektiv når store lag spiller. Det savner jeg. Det har jeg ikke fått gjort så mye.

Kjørte meg nesten i grøften

Tiden i FC København fikk en vond avslutning, men tar ikke noe bort fra jobben Solbakken la ned for å bygge den danske hovedstadsklubben til en stormakt. Ikke bare som trener, men også som sportssjef med sterke hender på tømmene var Solbakken med på å forme og skape identiteten til klubben. I perioder ble det nesten for mye å håndtere.

– Jeg kjørte meg nesten i grøften i en periode fra 2014 til 2018. Da bodde jeg alene i København, sier Solbakken.

– Siste halvannet året har min kone og datter kommet ned. Da har det vært lettere. Da har jeg også fått de riktige personene inn i de riktige rollene. Da følte jeg at jeg var mer en trener med ansvar for kjøp og salg enn i starten hvor det skulle bygges opp en ungdomsavdeling, speideravdeling, sunnhetssektor, lege, fysioer. Alt det der skulle bygges til en internasjonal klubb. Da var jeg nok på kanten.

Jobben med budsjett og økonomi er det Solbakken trekker frem som det tyngste i jobben som FCKs multikunstner.

– Jeg hatet det, sier Solbakken, som likevel gleder seg over resultatene han var med på å skape.

– Vi endte opp med å selge spillere for 750 millioner på fire-fem år. Det var morsomt også. Du kom inn i en verden hvor du kjøpte spillere på en hylle du ikke hadde drømt om i starten.

Vil ha teamet på plass før jul

Han har lagt bak seg noen hektiske dager etter at Lars Lagerbäck ble vist døren og trenerbyttet ble gjort offentlig. Telefonsamtaler, organisering og prat med venner og kjente har fylt tiden i karantene. Den slapp han ut av søndag, trodde han.

For etter å ha blitt intervjuet av TV 2 på Ullevaal mandag ble det kjent at Solbakken har brutt karantenereglene to ganger - både under det nevnte intervjuet og da han dukket opp for å se HamKam fra tribuneplass dagen i forveien.

Karantenen opphører tirsdag.

– Det er viktig for meg å si at det ikke var med viten og vilje. Det burde vært bedre viten, men jeg trodde at jeg landet i Norge forrige fredag, sier Solbakken, som risikerer 20.000 kroner i bot.

Foreløpig er det ikke avklart hvem som danner teamet rundt Solbakken, men en konklusjon skal ikke være langt unna.

– Jeg håper vi kan ha et funksjonelt støtteapparat på plass før vi går på juleferie sånn at vi ikke skal begynne på det i januar. At januar blir i spillernes tegn. At vi kan spre litt videoer over nettet om vi ikke kan møtes slik at vi har et lite forsprang når vi møtes første gangen, sier Solbakken, som bruker tiden godt.

– Jeg har ikke noe trøbbel med å se fem kamper på rad om jeg er alene hjemme, og kose meg med det. Om jeg har hatt en løpetur på morgenen da, så gleder jeg meg til Sampdoria-Milan som den femte kampen. Det er kanskje ikke så mange som gjør det.

Søndag var nettopp en sånn dag. Den startet med HamKam mot Lillestrøm fra tribuneplass, etterfulgt av Tottenham-Arsenal foran TV-skjermen, litt Liverpool-Wolverhampton før kvelden ble avsluttet med Sampdoria-Milan.

Vil ikke temme Ødegaard

Der han som klubbtrener har hatt tid til å terpe på detaljer, forme spillere og perfeksjoner egen filosofi, strekker ikke tiden til under de korte landslagssamlingene som er på kalenderen i løpet av sesongen. Derfor blir det viktig å prioritere.

– Du kan ikke få med alt. Det gjør at det blir en annen type jobb. Du må plukke ut noen ting som er essensielle både offensivt og defensivt som du kan få på plass så fort som mulig på en best mulig måte, sier Solbakken.

– Det er viktig at alle tenker så likt som mulig når de er på banen og hvilke bevegelser de skal gjøre om en høyreback eller en sentral midtbanespiller har ballen. Hva er vår base? Det samme når motstanderen har ballen, sier Solbakken.

– Du kan godt kalle det hjernevasking. Det går et skille der hvor hjernevaskingen går over i å gi ansvar over til hver enkelt spiller. Spesielt i en del offensive situasjoner hvor deres kreative hjerne helst skal overdøve eller overrumple hjernevaskingen. En Martin Ødegaard som ser tre-fire ting samtidig. Det er ikke sikkert jeg eller du gjør det. Da må han få lov til å føle at han får lov til å ta det valget selv i noen situasjoner.

Noe av det som trekkes frem som Solbakkens største styrker er evnen til å motivere og håndtere enkeltspillere på veien mot målet - nemlig å vinne.

– Jeg tror jeg er ok fotballfaglig og at jeg er ok til å bygge relasjoner med mennesker, spillere og ledere. Så vil jeg vinne, svarer Solbakken på spørsmål om han mener er sine styrker.

– Jeg liker å komme nærme spillerne og vite litt mer om dem, uten at jeg skal vite alt, slik at jeg kan være en samtalepartner og få det beste ut av dem. Så går det alltid en grense for alle ting. Noen trenger mer noen annet enn andre. Noen trenger ikke så mye, de vil bare spille kampen og få en klar beskjed. Andre vil kanskje ha en forklaring.

– Må du ha hard hud for å trives under deg?

– Jeg tror ikke du må ha hard hud. Jeg har trent noen bløtfisker, jeg. Det har gått fint det, men det er toppidrett vi driver med. Vi skal spille mot de beste i verden. Som vi har snakket om før, vi skal også slå dem av og til. Noen ganger må det være litt temperatur.

For det er det man håper Solbakken-ansettelsen vil gi. Mesterskap og store øyeblikk mot store nasjoner.

– Det er ikke gitt at selv om vi i FCK har lykkes veldig bra i mange av de store kampene, kanskje tatt mange skalper de siste årene i europeisk sammenheng, at vi klarer det her. Men det er det vi lever for. At vi skal ha noen kamper her på Ullevaal hvor vi presser de aller beste og noen ganger trekker det lengste strået. Grunnen til at vi tenker det er at Drillo knakk den koden og Nils Johan videreførte det en periode. Så er det ganske lenge siden, men det er en grunn til at alle husker det. Det får en hel nasjon sammen. Det er det vi vil. Det er det vi ønsker. Det håper vi å klare.

Vil ikke «please» noen

Norge falt gjennom mot Serbia og drømmen om EM ble knust. Verst når det gjelder, blir det sagt om de siste års utgave av det norske landslaget.

Snakk om manglende erfaring og klippekort i startelleveren er også blitt en del av ordskiftet rundt våre beste menn. For Solbakken er det viktig å understreke at resultatet er det viktigste når han tar valg som sjef.

– Du kan lett «please» en spillergruppe ved å «please» de som er de sterkeste i gruppen eller har en viss posisjon, men da kommer du aldri videre. Det må være basert på en veldig sunn konkurranse. Det er de beste som spiller til enhver tid, uansett hvor mange kamper du har, hva du heter, om du er gammel eller ung, om du spiller for det eller det laget, i den eller den ligaen. Da tror jeg det oppstår et sunt konkurransemiljø. Alle har lyst til å spille og utfordre seg selv.

Han vil ikke ut med noen konkrete navn på spillere, men har selvsagt dannet seg noen tanker om hvem som blir viktige brikker i hans Norge. Å skaffe seg bedre oversikt og å gå spillerne i dybden er noe som blir viktig i starten.

– Det er en veldig god miks med litt eldre og unge, fremadstormende spillere. Det er kjempekonkurranse på noen posisjoner, litt mindre på andre. Det gror voldsomt bak i en del posisjoner, mens det ikke er så stor topper og bredde på andre. Tar du bort det gylne 90-tallet, så er det litt sånn de små nasjonene må leve med, sier Solbakken.