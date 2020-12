Farmen-Sanna ut mot programleder Mads Hansen: – Du gjør narr

3. desember valgte Discovery å fjerne julekalenderen «Nissene over skog og hei» fra sine plattformer. Dette ble gjort på bakgrunn av «blackface»-beskyldinger fra Instagramkontoen «rasisme_i_norge».

Mange kastet seg inn i debatten og sa seg enig i at Espen Eckbos karakter «Ernst-Øyvind» var rasistisk.

Den tidligere Skal vi danse-deltakeren Nate Kahungu (23) forklarer;

– Serien i seg selv er veldig morsom, men problemet er at det er en karakter med blackface, som originalt ble skapt for å gjøre narr av mørkhudede, forteller han.

Der flere mente at dette var et steg i riktig retning, mente også mange at avpubliseringen var kritikkverdig. En av dem, var programleder Mads Hansen (36);

UENIG: Mads Hansen synes ikke Espen Eckbos karakter kan regnes som «blackface». Foto: Tore Meek

– Alle er enige om at blackface er rasistisk, men utfra definisjonen på blackface så er det å karikere en mørkhudet og da overdrive de negative egenskapene. Det mener jeg bestemt ikke er tilfelle her, sier han.

– Gjør meg trist

Sanna Khursheed var deltaker i årets «Farmen» - som var første sesong hvor Mads Hansen var programleder.

Hansen gikk ut på Instagram og sa seg uenig i Discoverys avgjørelse. Senere delte han også et bilde av seg selv fra TV-serien «Alle Gutta». På bildet er programlederen nærmest svart i huden etter å ha gjennomgått seks runder med spraytan som følge av et tapt veddemål.

Nå må TV 2 se å få slettet «Alle Gutta» fra Sumo. Slik rasisme tolererer vi ikke i 2020. pic.twitter.com/cI2MHqCePt — Mads Hansen (@Mads_Hansen) December 3, 2020

Dette reagerte Modell Rawdah Mohamed (28) på.

Da Khursheed så Hansens spraytanbilde, gikk hun ut på sin profil og skrev;

«At du velger å gjøre enda mere narr i en så viktig og stygg sak som blackface, gjør meg trist!».

– Jeg snakker på vegne av, ikke bare meg, men mine venner som er afrikanske. Jeg ser hvor mye det betyr for dem at dette blir tatt tak i, at man får en offentlig unnskyldning fra Discovery og at slike ting blir fjernet, sier hun til God kveld Norge.

Hun synes at Hansen ved å legge ut et slikt bilde i forbindelse med avpubliseringen, håner noe som egentlig burde hylles som en seier.

– Jeg tror det er vanskelig for Mads å forstå. Han har ikke kjent på kroppen hvordan det er å vokse opp og måtte tenke på om det er greit å bli hjem til besteforeldrene til de etnisk norske vennene dine. Eller hvordan det var da jeg jobbet i matbutikk, og en kunde ikke ville la seg ekspedere av meg fordi jeg var mørk i huden.

Hun oppfordrer både Hansen og andre til å gå tilbake i historien, og se på hva «blackface» er, og hva det har betydd for de som er mørke i huden å bli eksponert for hvite mennesker som maler seg mørke.

– Det ble alltid forbundet med å være kriminell. Alltid assosiert med noe negativt. Skulle man spille voldtektsmann, malte man seg mørk i huden. Det har gjort utrolig vondt for veldig mange, og man kjenner det fortsatt på kroppen, forklarer hun.

Humor på bekostning av andre

Hun påpeker at hun tror verken Mads Hansen eller Espen Eckbo er rasister. Hun mener det handler om ignoranse.

Khursheed forklarer at de fleste nå er mer bevisst på historien med slavehandel og diskriminering, enn de var da «Nissene over skog og hei» ble spilt inn. Det har hun forståelse for. Men nå er hun lei av humor på bekostning av andres hudfarge, religion og kultur.

– Man er drittlei av å sitte å jatte med, fordi man ikke vil gjøre folk ukomfortable. Man sitter for eksempel på julebord med kollegaer, og hører kommentarer som egentlig ikke er greit, men man jatter bare med for at det ikke skal bli dårlig stemning.

Enig, men uenig

Hansen forteller til God kveld Norge at han er enig i det aller meste Khursheed forteller.

– Hun har rett i at vi fortsatt har en lang vei å gå for å bli kvitt rasisme, og at jeg aldri har kjent rasisme på kroppen. Hun har rett i at blackface ikke er akseptabelt, og hun har også rett i at humor på bekostning av andres hudfarge ikke er innafor, skriver han til oss.

Når det er sagt er han uenig i noen punkter.

– MEN, saken er jo at Eckbo aldri lagde humor på bekostning av andres hudfarge i «Nissene over skog og hei». Dessuten var grunnen til at jeg var, og er, uenig i Discoverys beslutning at jeg mener det Eckbo gjorde ikke faller inn under begrepet blackface, sier han og fortsetter:

– Og det er også det som frustrerer meg: at det ikke er mulig å diskutere om noe faller innunder blackface-begrepet eller ikke - uten å bli tillagt meninger som at man aksepterer og bagatelliserer rasisme.