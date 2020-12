Man kjenner på frykten, hvordan skal vi takle dette?

Jeg har akkurat gjort ferdig et intervju til et innslag på TV 2 nyhetene, da jeg får vite at foreldrene til eldstesønnens klassekompis, har testet positivt for korona. Mest sannsynlig er klassekameraten også syk.

På vei hjem fra jobben min i TV 2 nyhetene, kjenner jeg på en snikende uro.. Foto: Ingvild Gjerdsjø

Sønnen vår Jonas (9), er ikke på skolen denne dagen. Han hoster litt om morgenen, og vi beslutter å holde han hjemme, selv om vi tenker det bare er en mild forkjølelse.

Nå går det opp for meg at det kan være noe annet.

Jeg kjenner meg engstelig, og mer eller mindre sniker meg ut av lokalene til TV 2, hvor jeg jobber som fotojournalist i nyhetsredaksjonen.

Skolen frykter et større smitteutbrudd

Omtrent samtidig går det ut en melding fra skolen, hele klassen til Jonas blir satt i karantene. En ansatt, som har hatt kontakt med klassen uken før, har testet positiv på korona.

Nordpolen skole setter tre klassetrinn i karantene etter at det er påvist koronasmitte. Foto: Ingvild Gjerdsjø

Nå har også yngstemann Markus (7), blitt hentet hjem fra skolen og satt i karantene. Det viser seg at skolen mistenker et større smitteutbrudd. Alle elevene i 2, 3 og 4 trinn blir satt i karantene.

Vi får time til koronatest samme kveld

Vel hjemme er Jonas i fin form, ingen hoste og kun litt tett nese. Vi bestiller en koronatest, og Jonas blir motvillig med til teststasjonen. Han har hørt at koronatesting gjør vondt, men mannen som utfører testen er flink. Jonas er lettet, og jeg er lettet, det gikk bedre enn vi fryktet.

Vi korter ned ventetiden med tv spilling. Foto: Ingvild Gjerdsjø

Resultatet skal komme innen en til tre dager. Ventetiden blir lang.

– Kan Jonas være smittet? Han har jo nesten ingen symptomer? Hva skjer med oss? Hvordan skal vi løse dette, når hele familien blir rammet av sykdom? Hvor syke vil vi bli? Hvem skal ta seg av hvem?

Hver halvtime sjekkes telefonen for prøvesvar

Kommer ikke testresultatet snart? Foto: Ingvild Gjerdsjø

Familien vår består av to gutter på 7 og 9 år, og to mammaer. Vi bor i en blokkleilighet på Torshov i Oslo.

Neste dag er leiligheten omgjort til hjemmeskole.

På grunn av plassmangel, sitter den andre mammaen, som er ungdomsskole- lærer, inne på lekerommet og underviser sin klasse på teams.

I stua prøver guttene og jeg å fokusere på dagens skoleoppgaver.

Telefonen sjekkes konstant. På Helsenorge.no skal resultat på Jonas sin korona test dukke opp. Hvorfor tar det så lang tid? Er det et godt eller dårlig tegn?

Vi får beskjed om at læreren til Jonas også har testet positivt.

På klassens Facebook side er det stor aktivitet. Noen har positive tester og andre har negativ test. Vi jubler for de negative og trøster de positive.

Ventetiden er over

Så kommer svaret på Jonas sin test.

Han er positiv.

Det er akkurat som om alt stopper opp litt. Det er skummelt.

Vi har fått korona i hus, selve styggedommen.

En litt tankefull Jonas på luftetur på balkongen. Foto: Ingvild Gjerdsjø

Jonas har korona.

Selv blir han overrasket, men tar resultatet med fatning. Jeg hører han snakke med klassevenner, mens de spiller sammen på ipaden.

– Jeg har fått korona, sier han lett til de andre.

–Du også? svarer de uten å virke verken sjokkerte eller bekymret.

Nå er de mange smittede i klassen, men de skal bli flere.

Alle de koronasyke barna i klassen, har ingen eller milde symptomer

Til sammen 9 elever i klassen, pluss læreren er smittet. På skolen er det totalt 17 elver og 3 ansatte som er syke.

Morgenstund med frokost og teamsmøte. Foto: Ingvild Gjerdsjø

Jonas er en aktiv gutt, men det eneste vi merker av symptomer på han, er at han blir litt tungpustet, etter mye turning og herjing hjemme i stua. Ellers er symptomene som en lett forkjølelse. Han klager også på at han føler seg litt uggen innimellom, men han har ingen feber.

Det samme forteller de andre foreldrene på klassens facebookside, barna er i god form, har milde symptomer og er kun preget av brakkesyke.

Det er ingenting annet vi kan gjøre enn å vente.

Guttene er i seng, og alle som skal varsles har blitt varslet. Smittesporerene har kartlagt nærkontaktene til Jonas, og vi har informert familie og venner om situasjonen.

Kari-Anne Rauken snakker med smittesporerene. Foto: Ingvild Gjerdsjø

I sofaen sitter to mammaer og kjenner ekstra godt etter. Vi forventer at symptomer skal komme snikende. Jeg synes det er litt tungt å puste? Og den hodepinen gir seg ikke. Har jeg ikke litt dårlig smakssans?

Psyken spiller oss et puss.

Da vi endelig sovner den kvelden, er vi begge overbevist om at vi skal våkne opp til feber og hoste.

Men vi gjør ikke det. Ikke neste morgen og ikke neste uke.

Hvorfor blir ikke vi andre syke?

Vi skjønner fort at vi ikke kan isolerer Jonas, men lever stort sett som vanlig. Vi andre tester oss tre ganger hver. Jonas er ti dager i isolasjon, og vi andre er femten dager i karantene.

Lillebror Markus må feire 7 års dagen sin i karantene. Foto: Ingvild Gjerdsjø

Vi kan ikke tro at alle testene er negative? Hvorfor blir vi ikke syke? Dette viruset smitter jo så lett? Ikke gjør vi noe spesielt for å unngå smitte heller.

Halvparten av klassen er berørt av koronasmitte, men bare i to familier blir andre familiemedlemmer smittet. En av foreldrene blir ordentlig syk, men er heldigvis på bedringens vei nå.

Jonas og en klassekamerat er endelig ute av isolasjon, og drar på vindus-besøk til en kompis som har en isolasjondag igjen. Foto: Ingvild Gjerdsjø

Åtte familier får ikke mere smitte. Hvorfor? Er barn mindre smittsomme? Men det var jo så mange i klassen som ble syke. Smitter man ikke når man har milde eller ingen symptomer? Vi har så mange spørsmål, men selv helsemyndightene har ikke svar. Det er mye vi ikke vet om viruset.

Vi kan puste lettet ut. En av oss har fått immunitet, og vi andre må fortsatt være ekstra forsiktige. For snart kommer jula og snart kommer vaksinen, og kanskje vi snart kan få svar på hvorfor noen smittes lett og andre slipper unna?