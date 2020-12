Treåring fikk skrubbsår da han falt – måtte amputere begge beina

I to måneder har Beauden Baumkirchner (3) kjempet for livet etter at han falt på sykkelen og slo kneet litt.

Beauden Baumkirchner (3) ble nylig skrevet ut fra intensivavdelingen i San Diego, skriver USA Today.

FØR: Beauden Baumkirchner poserer på sykkelen før ulykken. Foto: Julianna Baumkirchner

I to måneder har han kjempet for livet, etter at han fikk skrubbsår på et kne og måtte amputere begge beina og to fingre.

Saken har fått enorm oppmerksomhet i USA.

Beauden har fått gaver fra tusenvis av amerikanere som har latt seg røre av historien om ham.

I en innsamlingsaksjon på GoFundMe har det blitt samlet inn 1,4 millioner kroner for å dekke de enorme sykehusutgiftene.

– Det er helt utrolig, at når du er på et mørkt sted, får du så mye lys fra folk. Det muntrer deg opp, sier Beaudens mor Julianna Baumkirchner til NBC News.

Hun sier at hun deler sin historie for å minne andre foreldre om hvor skjørt livet er.

Over 18 operasjoner

Hun sier at hun og ektemannen Brian Baumkirchner nesten har mistet oversikt over antall ganger treåringen er blitt operert etter at han falt på sykkelen og utviklet toksisk sjokksyndrom.

Toksisk sjokksyndrom er ifølge Norsk Helseinformatikk en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier.

Siden han falt på sykkelen 5. oktober, har han blitt operert minst 18 ganger.

– Det er alle foreldres verste mareritt, når du er helt hjelpeløs, sier Brian Baumkirchner.

SYK: En blek og medtatt Beauden smiler til kameraet på intensivavdelingen. Foto: Julianna Baumkirchner

Pustevansker

Det var da familien fra Lake Havasu i Arizona var på ferie i San Diego i California at alt gikk galt.

Beauden fikk et skrubbsår på kneet etter fallet.

– Dette har han gjort mange, mange ganger, som enhver treåring, sier Brian Baumkirchner.

Og:

– Han falt og fikk skrubbsår. Vi tok på antibakteriell spray og et plaster, og så fortsatte han som før.

I motsetning til tidligere, ble Beauden dårlig.

– Han var glovarm. Hva gjør du når barna ditt er så varm? Feberstillende. Dagen etter kastet han litt opp, og lå sløv på sofaen hele dagen, sier Julianna Baumkirchner til lokalavisa RiverScene Magazine.

Den påfølgende dagen fikk han også pustevansker, og både knærne og leppene var opphovnet.

Svevde mellom liv og død

Etter at foreldrene fraktet ham i all hast til sykehuset, svevde han mellom liv og død.

– Han fikk diagnosen gule stafylokokker. Så sepsis. Så toksisk sjokksyndom, forklarer Julianna.

På grunn av infeksjonen, hadde blodtilførselen til armer og bein stanset for å sørge for nok blod til hjernen.

2. november måtte Beauden amputere begge beina under kneet, men dette hjalp ikke. 5. november måtte kirurgene amputere høyrebeinet over kneet.

Julianna sier at to av Beaudens «veldig fæle» fingre falt av under operasjonen.

– Det var ikke meningen at han skulle klare seg, sier barnelege John Bradley til USA Today.

Han er medisinsk direktør på barnesykehuset Rady Children's Hospital avdeling for smittsomme sykdommer.

PÅ BEDRINGENS VEI: Treåringen etter de uttallige operasjonene. Foto: Julianna Baumkirchner

Hyller foreldrene

Bradley hyller Beaudens snarrådige foreldre, og oppfordrer alle foreldre til å gjøre det samme hvis de ser at barna deres brått blir dårlige.

Beaudens foreldre hyller både sykehuset og alle amerikanerne som har sendt gutten gaver og lykkeønskninger.

– Selv om 2020 har vært et forferdelig år, har menneskeheten i våre øyne vært på sitt beste, sier Juliana.