Renates (81) hemmelighet ble avslørt da hun døde: – Trodde ikke at dette var mulig

Naboene hadde ingen anelse om at Renate Wedel var styrtrik og hadde testamentert utrolige 66 millioner kroner til kommunen.

I desember i fjor døde 81 år gamle Renate Wedel hjemme i Waldsolms kommune i Hessen i Tyskland.

Nå rører den tyske kvinnens siste handling «hele» byen, skriver CNN.

Renate Wedel var uten arvinger, ettersom ektemannen Alfred døde i 2014 og søsteren hennes også hadde gått bort.

I april fikk myndighetene i Waldsolm en overraskende nyhet som de offentliggjør nå:

Renate Wedel hadde testamentert alle sine 66 millioner kroner, samt flere hus og verdisaker, til dem.

I EKSTASE: Innbyggerne i Waldsolms har all grunn til å juble etter Renate Wedels arv. Foto: Wikimedia Commons

Trodde at det var en kommafeil

Waldsoms har et budsjett på rundt hundre millioner kroner årlig, nå har kommunen fått ytterligere 66 millioner kroner å rutte med.

– Først trodde jeg at dette faktisk ikke var mulig. Jeg trodde at det var en kommafeil, sier Waldsolms ordfører Bernd Heine til Hessenschau.

Det har nemlig vist seg at Rakels ektemann Alfred Wedel gjorde stor suksess på aksjemarkedet, og at enken i all hemmelighet satt på en enorm formue.

Ordfører Heine sier til Hessenschau at pengene skal bli brukt til innbyggernes gode, som infrastruktur, undervisning og sykkelstier.

Innbyggere har ifølge nettstedet også foreslått å bruke pengene på offentlig transport, barneleker og en sårt trengt, offentlig svømmehall.

– Vi skal utvikle samfunnet vårt til det beste for alle, og bevare et hederlig minne om dem begge, står det i myndighetenes pressemelding.