Vivian (46) har helseangst: – Koronaviruset kom som en bølge

Mange har kjent litt ekstra på frykten for å bli syk etter at koronaviruset kom til Norge i slutten av februar. For Vivian Lund har de siste drøye ni månedene vært spesielt tøffe.

Forrige gang TV 2 snakket med Vivian var i midten av februar. Det var to uker før det første bekreftede koronatilfellet ble registrert i Norge, men for Vivian, som har diagnosen hypokondri, eller overdreven helseangst, var bekymringen allerede godt i gang.

Ti måneder senere forteller hun hvordan koronaviruset har påvirket livet hennes.

– Jeg har hatt helseangst en stund, så jeg har litt trening, men i starten fulgte jeg alt av nyheter. Da ble det veldig sterkt. Det kom litt som en bølge, forteller hun.

– Da regjeringen snakket om hvor mange som kom til å dø, var det helt jævlig.

Den nye hverdagen gjorde at hun måtte legge om rutinene sine. Å lære seg å leve på en ny måte har vært en utfordring. For Vivian, som kjenner mye på kroppslige symptomer, ble stedene som tidligere hadde vært en stor trygghet plutselig det stikk motsatte.

– Jeg var mye hos legen og på legevakten. Nå kan jeg ikke dra dit og sjekke ut plagene mine lengre, fordi ting er strengere og det er der det er mest smitte. Da blir den trygge rammen borte.

– Da alt stengte ned var det helt jævlig

Vivians angst har utviklet seg i takt med at det er blitt gjort nye funn om viruset. I starten ble den trigget av at alt stengte ned.

– Da alt stengte ned var det helt jævlig. Rutiner og alt ble annerledes, og jeg ble skremt av at alle ble skremt, forteller hun.

Etter hvert som forskerne fant ut mer og mer om viruset, kjente også Vivian mer på symptomene. Nå er det senskadene hun frykter aller mest.

– Nå har de funnet ut mye om senskader, så nå tenker jeg veldig på det. Hvis jeg får det, hvordan blir livet da?

For å unngå å bli smittet av viruset planlegger hun det aller meste. Fordi hun frykter viruset henger igjen i luften, drar hun helst i butikken veldig tidlig om morgenen. Det eneste stedet der ting er som før, er i skogen. Det er blitt Vivians fristed.

– Det er det eneste stedet jeg føler alt er normalt. Jeg har alltid vært flink til å være ute og gå, og der synes jeg alt er som før. Da koronaviruset kom, og alt ble stengt ned føltes det som en skrekkfilm, men i skogen er alt vanlig. Det er et fristed.

Hun har en sønn på 20 år som bor hjemme. Så lenge sønnen holder seg til et par faste kompiser, og å være på jobb, går det greit. Vivian er mer bekymret for foreldrene sine, som hun er redd for at skal få viruset.

– De er heldigvis flinke til å passe på. Jeg og mamma møtes og går tur. Da er vi ute, så det føler jeg går greit, forteller hun.

En annerledes jul

Vivian bor i Son, og synes utbruddet i Moss er veldig skremmende. Dit er det helt uaktuelt for henne å dra.

– Det er mye smitte de ikke har kontroll på. Jeg kjenner på hvor det er trygt å dra. Det er uggent at de ikke kan spore det opp, sier hun.

Julen i år blir annerledes, men det synes hun i grunnen er helt greit.

– Det blir annerledes. Jeg er veldig opptatt av at man har et mindre nettverk med venner enn tidligere og hvordan man gjør ting. Derfor har jeg valgt meg noen turvenner.

– På samme måte blir ikke julen slik den har vært før, med at man drar i store middagsselskaper. Men det ødelegger ikke noe for meg. Det er sånn det skal være. Da er jeg trygg på det.

Ser nyhetene en gang om dagen

For Vivian er nyheter en sterk trigger. Derfor prøver hun å begrense hvor mye hun får med seg.

– Å se avisoverskriftene når jeg er i butikken, er en trigger for meg. Det som selger har ofte med sykdom å gjøre. Før korona var det sånn «har du disse symptomene kan det være hjerteinfarkt». Nå er det korona. I starten var det koronadødsfall, nå er det senskader.

– Jeg kan ikke lese overskrifter og se nyheter. I starten hadde jeg på TV-en hele tiden, men nå ser jeg bare nyhetene en gang om dagen, sier Vivian, som savner tydeligere retningslinjer fra helsemyndighetene.

– I mars synes jeg de virket så enige, og man fikk inntrykk av at de visste hva de gjorde, men nå er de ikke like konkrete. Det har vært utfordrende.

Mange tok kontakt

Vivian forteller at det var mange som kontaktet henne etter at hun fortalte om angsten sin i februar.

– Det var mange som kontaktet meg og takket meg. Helseangst er liksom tabu, og man skal ikke snakke om det. Det blir et stempel man har på seg.

– Jeg skulle ønske vi kunne snakke mer om det, og at det var en større åpenhet rundt angst og helseangst.

Hun er selv kontaktperson for angstringen i Moss, og forteller at de har blitt flere medlemmer de siste månedene. Dette er både folk som sliter med lignende ting som Vivian, og folk som har fått andre plager forsterket etter at vi ble tvunget til å leve livene våre på en annen måte.

– Vi kan jo ikke ha fysiske møter lengre, men møtes på nett. Det er godt å ha denne gruppen, og den har vært viktig å opprettholde.

Ikke alene

At mange nå kjenner ekstra på angsten for å bli syk merker også psykologene.

FLERE ENN VANLIG: Psykolog Peder Kjøs forteller at han har fått flere henvendelser enn vanlig fra folk som bekymrer seg. Foto: Instagram

– Jeg har fått flere henvendelser enn vanlig fra folk som er bekymret, forteller psykolog Peder Kjøs.

– Det er klart at angsten blir trigget hos mange nå, og vi merker jo at de som har overdreven helseangst har blitt mer stresset.

Han har også inntrykk av at flere som ikke har diagnosen bekymrer seg, men Kjøs beroliger disse med at det er helt naturlig.

– Det går på i hvilken grad man bekymrer seg. Jeg har hørt noen som er litt opptatt av å vaske hender si at «endelig skjønner andre folk det også. Endelig har vi rett». Nå er det ålreit å kunne tenke at nå er det objektiv grunn til å passe på og være forsiktig, man tenger ikke å føle seg rar, sier han.

– Hold deg til saklig informasjon

Psykologen har en klar oppfordring til alle som nå bekymrer seg litt ekstra.

– Hold deg til saklig informasjon. Den vanligste tingen mange med helseangst gjør er å begynne å google. Det er ikke lurt.

– Hold deg til kvalitetssikrede kilder, og helt saklige tiltak, som munnbind og fysisk avstand.

– Det går et skille mellom saklig og paranoid

Vanligvis ville rådet til de som er engstelige vært å utsette seg for det de frykter, såkalt eksponeringsterapi. Med koronaviruset er situasjonen en annen.

– Nå har man en objektiv grunn til å forsøke å unngå det. Men det går et viktig skille mellom å være saklig og å være paranoide. Det skillet må folk trekke selv, sier Kjøs.

Julen nærmer seg, og mange skal hjem til jul. Kjøs mener at dersom man frykter å møte folk som kommer fra steder med høyere smittepress er det bedre å la være.

– Hvis man er skeptisk og usikker er det bedre å la være, fordi nå har man en saklig grunn. Det betyr bare at du er forsiktig, ikke rar eller overnervøs.

– Men det er viktig å holde seg på saklige nivået, man kan jo møte folk og sånt, men når det gjelder samlinger og nærkontakt med folk gjelder det å holde seg til det saklige. Saklig, ikke paranoid, understreker psykologen.