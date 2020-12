Lunde inn som Sandos erstatter i EM-troppen

Dermed er vel 40 år gamle Lunde tilbake i mesterskap. Der spiller hun sin 300. seniorlandskamp. Hun deltok ikke i VM i fjor da en alvorlig kneskade stoppet henne.

Ut av troppen går Emily Stang Sando. Norge har vunnet sine to første kamper i mesterskapet og er gullfavoritt nummer én.

– Jeg synes at det er en naturlig konsekvens. Lunde meldte i utgangspunktet forfall grunnet graviditet, og har vært gjennom en tøff periode etter at hun mistet sitt ufødte barn. Men hun har bestemt seg for at hun vil spille håndball og melder seg dermed til tjeneste. Hun har trent godt og det er naturlig at hun kommer inn i troppen, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Lunde var ikke tatt ut blant de mest aktuelle 20 spillerne, men hun stilte seg til disposisjon etter at hun mistet et ufødt barn for noen uker siden.

– Vanskelig å argumentere mot avgjørelsen

TV 2s ekspert synes ikke det er en overraskelse at det er Sando som må vike plassen sin til fordel for 40-åringen.

– Det er vanskelig å argumentere mot den avgjørelsen. Det har blitt levert gode prestasjoner fra Rikke Granlund, og mindre gode av Sando, som i utgangspunktet var rangert som tredjevalg på keeperplass. Det er ingen tvil om at Sando er en god målvakt, men hun har ikke fått ut alt dessverre, sier Svele.

Emily Stang Sando (31) har levd et landslagsliv i skyggen av de tre store som har stått for Norge i en årrekke. Hun har ikke lagt skjul på at det er ekstra tøft.

– Det blir jo tøffere og tøffere, for du får jo lov til å kjenne litt på varmen, komme inn og være med å bidra, så blir man plutselig dyttet ut i kulden igjen. Det er tøft, det blir egentlig tøffere jo mer man er med, enn når man sitter utenfor. Men, jeg prøver å holde fokus på det jeg kan gjøre noe med på banen og så får det andre komme når det kommer, sa Sando til TV 2 søndag.

Norge topper gruppen sin med fire poeng og møter Romania mandag kveld.

– Romania har ikke sett bra ut. Jeg forventer et skjerpet norsk lag med mye selvtillit som kommer til å stå knalltøft bakover, og som kommer til å sette inn et trykk på rumenerne. Det er en kamp jeg forventer at Norge skal vinne, avslutter Svele.