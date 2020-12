Politiet advarer etter flere fotgjenger-påkjørsler

Mandag morgen har Øst politidistrikt og flere andre politidistrikter meldt om at fotgjengere har blitt påkjørt. Nå kommer de med en oppfordring til sjåfører og fotgjengere.

Første melding om fotgjenger-påkjørsel kom inn til Øst politidistrikt rundt klokken halv åtte.

– I Moss ble en fotgjenger påkjørt. Bilfører skal kun ha trillet inn i fotgjengeren som fører opplyser om at plutselig stod foran bilen, sier oppdragsleder ved Øst politidistrikt, Andreas Paulsen, til TV 2.

Fra ulykke til ulykke

Men politipatruljen fikk det plutselig travelt. For samtidig kom det inn en melding om at ytterligere en person hadde blitt påkjørt i et fotgjengerfelt i Moss.

– Patruljen kjørte da videre til den andre ulykken. Der var en gutt i tenårene påkjørt og han blødde fra hode. han var ved bevissthet, men skadegraden er ukjent. Han ble kjørt til sykehuset Østfold, sier Paulsen.

Han sier en mann i 70-årene var fører av bilen som kjørte på tenåringsgutten.

– Ut fra forklaringer fremstår det ikke som fører har sett fotgjengeren. Det er opprettet sak og mannen fikk førerkortet midlertidig beslaglagt, sier oppdragslederen.

Kort tid etter kom det inn enda en meling om at en fotgjenger hadde blitt påkjørt. Denne gang i Fredrikstad.

Der er en mann i 50-årene mistenkt for å ha kjørt på en mann i 50-årene. Bilfører var mulig ruspåvirket og kjørte uten gyldig førerkort, sier han.

Den skadde har ifølge Paulsen pådratt seg en knusningsskade i beinet, og er kjørt til sykehus.

– Kan redde liv

Han kommer med en oppfordring til fotgjengere og sjåfører som er ute i trafikken.

– Det er jo mørketid, og i vårt distrikt har det regnet og vært veldig mørkt denne morgenen. Er det én ting som kan redde liv er det å bruke refleks, sier Paulsen.

Han råder folk til å være observante og synlig i trafikken.

– Sjekk at bilen har sett deg før du går ut i fotgjengerovergangen. De som er ute med bil må kjøre forsiktig, og alle må bruke hodet, sier oppdragslederen.