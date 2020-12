Disse personene finner du ikke i skattelistene

Nå kan du søke i skattelistene for fjoråret. Men ikke alle er å finne i listene.

Tirsdag klokken 07 offentliggjøres skattelistene for 2019. Det betyr at du kan sjekke hva folk tjente og skattet i løpet av fjoråret, og hvilken formue de stod oppført med ved utgangen av året.

– Det er en lang tradisjon for åpenhet rundt skattelistene i Norge. Transparens om inntekt, formue og skatt er med på å styrke tilliten til skattesystemet, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark til TV 2.

Skatteoppgjøret omfatter 4,9 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende.

I fjorårets skatteoppgjør betalte lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen 637 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue.

Selv om det ikke er mulig å reservere seg mot å stå i skattelistene, er det likevel noen personer du ikke vil finne der.

Aldergrense for å søke

Inntektene som vises i skattelistene er summen av skattepliktige inntekter minus fradrag. I tallet for formue er gjeld trukket fra.

Dette gjør at enkelte kan ha en annen reell inntekt og formue enn det listene viser.

Ved søk i skattelistene vil du få opplyst navn, fødselsår, postnummer, poststed og kommune for personen du søker på.

I tillegg får du opplyst følgende informasjon:

Nettoinntekt

Nettoformue

Skatt

Opplysninger utover dette offentliggjøres ikke av hensyn til personvernet.

For å søke i skattelistene må du logge deg inn på skatteetaten.no via ID-porten. Det er 16 års aldersgrense for å søke.

I tillegg må man være oppmerksom på at hvert søk loggføres. Det betyr at du kan se hvem som har sett dine opplysninger, og hvis du søker på andre, kan de se at du har søkt på dem.

Disse er ikke med

Selv om folk flest står oppført, er det likevel gjort visse unntak.

– Barn som er under 18 år er ikke med i skattelistene, og heller ikke personer som er registrert med hemmelig adresse, sier Funnemark.

I tillegg opplyser Skatteetaten at skattelistene ikke inneholder opplysninger om:

Personer som kan røpe et klientforhold

Personer uten fast bopel

Avdøde personer

Bidrar til opplyst samfunnsdebatt

Det er Stortinget som har besluttet at skattelistene skal være offentlige. Ifølge skattedirektøren bidrar listene til en mer opplyst samfunnsdebatt.

– Skattelistene inneholder nøkkelopplysninger som er tilgjengelig om alle. De gir innsyn i hvordan enkeltpersoner, bedrifter og grupper beskattes. Det bidrar også til opplyste diskusjoner og samfunnsdebatt, sier hun.

Tall fra Skatteetaten viser at 3 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen fikk tilbakebetalt 39 milliarder kroner i skatteoppgjøret for 2019. Rundt 820.000 betalte restskatt på til sammen 26 milliarder kroner.

– De fleste treffer godt med å betale riktig skatt gjennom hele året. Har du fått restskatt eller skatt til gode, skyldes det at dine økonomiske forhold ble annerledes enn grunnlaget for det beregnede skattetrekket ditt. Du kan unngå dette ved å justere opplysninger i skattekortet gjennom året, sier Schanke Funnemark.