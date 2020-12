Monolitt-mysteriet i ørkenen kan endelig være løst

Den tre meter høye monolitten midt i Utah-ørkenen har utløst mang en vill teori, som at romvesener prøver å ta kontakt med oss.

Kort tid etter at monolitten dukket opp, forsvant den igjen og dukket opp andre steder i USA.

Nå viser det seg at det hele er en del av kunstnerprosjektet «The Most Famous Artist».

Herjer igjen

Grunnlegger av «The Most Famous Artist», Matty Mo (25), sier at det er han og kunstnerkollegene som står bak det hele.

– Hvilken bedre måte å avslutte dette fucka året på enn å la verden tenke at romvesener tok kontakt, bare for å bli skuffet over at det bare er «The Most Famous Artist» som herjer igjen, sier han til Mashable.

Los Angeles-kunstneren er fra før av kjent som kunstneren som endret det store «Hollywood»-skiltet til «Hollyweed».

SNAKKIS: Matty Mo endret i 2017 det gigantiske «Hollywood»-skiltet til «Hollyweed». Foto: Gene Blevins

Flere kunstnere er med i «The Most Famous Artist»-prosjektet, hvor de lager ulike typer stunt og selger verket etterpå.

På sitt nettsted skriver gruppa at de er et «globalt samfunn som står bak overskrift-skapende kunststuntene rundt om i verden».

VILLE SPEKULASJONER: Utah-monolitten fotografert 27. november. Foto: Terrance Siemon/AP

Mystiske hint

Gruppa holder til i Santa Fe i New Mexico, og de siste ukene har de lagt ut flere hint på sin Instagram-profil.

Flere av bildene de har lagt ut viser monolitten i Utah, samt en lignende, dog innpakket, installasjon i et varehus.

På «The Most Famous Artist» sitt nettsted blir det opplyst om at prisen på monolitten er satt til intet mindre enn en halv million kroner.