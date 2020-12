Discovery understreker at seriekarakteren Ernst-Øyvind fra «Nissene over skog og hei» ikke var rasistisk motivert. Nate Kahungu mener at det er likegyldig.

I slutten av forrige uke besluttet Discovery å fjerne juleserien «Nissene over skog og hei» fra Dplay, etter å ha fått flere tilbakemeldinger om at en av karakterene i serien, «Ernst-Øyvind», har «blackface».

– Det er viktig å understreke at vi er 100 prosent sikre på at denne karakteren ikke var rasistisk motivert, sier kommunikasjonsdirektør i Discovery, Hannah McBride.

KRITISERT PÅ INSTAGRAM: Espen Eckbos karakter Ernst-Øyvind har møtt motbør på sosiale medier. Foto: Discovery

– Jeg skjønner at intensjonen var god. Det er sikkert også noen som har følt seg seksuelt trakassert, selv om den andre personen hadde gode intensjoner, sier realitykjendis Nate Kahungu.

Kahungu, som selv har blitt utsatt for rasehets, mener at hvite personer ikke bør kunne bestemme hva som er tillatt for svarte personer å bli krenket av, selv om «intensjonen var god».

– Slik har det vært før også, vi har hørt alt dette før. Det er lett å si at intensjonen er god, men når man ser på historien så har det ikke alltid endt godt.

– Problemet er at det aldri har vært en tid hvor svarte mennesker ikke har vært undertrykt. Da blir det naivt, historieløst og for lett å si at vi skal ignorere følelsene våre og tåle dette, sier han videre.

Roser avgjørelse

Kahungu hyller Discoverys avgjørelse om å fjerne serien.

– Denne gangen var reaksjonene såpass store, og det var på sin plass at de som ble undertrykt ble hørt. Jeg føler TV Norge og Dplay gjorde det riktige, og kom til den beste løsningen denne gang, sier han til TV 2.

Han får støtte fra sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen.

SOSIALANTROPOLOG: Thomas Hylland Eriksen. Foto: Skjermdump/ TV 2

– Man må spørre seg selv om hvilke grupper som har blitt utsatt for systematisk undertrykkelse opp igjennom århundrene, og hvem som ikke har det.

– Jeg tror at eksempelvis jødesketsjer kunne ha blitt oppfattet veldig annerledes om man ikke hadde Holocaust. Da hadde de kanskje blitt sett på som å være uskyldige, sier Hylland Eriksen videre.

NRK, Ali Silmandar og Pirka

I kjølvannet av debatten har også flere satt spørsmålstegn ved om serien «Borettslaget» bør forbli i NRK sin nettspiller. I serien spiller Robert Stoltenberg flere roller, blant annet som norsk-pakistanske Ali Silmandar, og finske Pirka.

Blackface Blackface er når hvite personer maler eget ansikt svart, i den hensikt å ligne en person av afrikansk herkomst.

På 1800-tallet og på tidlig 1900-tall ble blackface brukt som underholdningsform, gjerne i revysettinger, hvor man gjorde narr av, og forsterket, rasistiske stereotypier om afrikanere.

Kilde: BBC

NRKs etikkredaktør, Per Arne Kalbakk, sier at serien ikke vil bli fjernet.

– Vi mener at det blir feil å retusjere bort deler av tv-historien, selv om noe sett med dagens briller kan være lite passende eller virke støtende for noen, sier Kalbakk.

Han sier imidlertid at NRK ikke ville ha laget karakteren Silmandar i 2020.

– Men når vi snakker om Borettslaget, så er det viktig at man ikke ser humoren isolert fra intensjonen eller universet det ble laget i.

ETIKKREDAKTØR: Per Arne Kalbakk. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kalbakk minner også om at Stoltenberg har vunnet Brobyggerprisen av den pakistanske 14. august-komiteen, og at skuespilleren også har vunnet Paul Robeson-prisen, som utdeles av Antirasistisk senter, nettopp for serien Borettslaget.

Nate Kahungu mener at man ikke kan sammenligne Stoltenbergs karakterer med Espen Eckbos «Ernst-Øyvind», da norsk-pakistanere, finner og afrikanere har ulike historiske bakgrunner.

Hylland Eriksen minner imidlertid om at karakteren Pirka kanskje ikke hadde blitt like godt mottatt blant den finske befolkningen i Sverige.

– Der har det vært et underlegenhetsforhold, hvor finner har blitt karikert som vodkadrikkende, tause folk som man kan gjøre narr av, sier sosialantropologen.

Pippis far mistet tittel

HAR FÅTT KRITIKK: – En får beskjed om at en er hårsår, og at en må tåle det. Eller at en drar «krenkekortet». Det mener jeg blir feil, sier Nathan Kahungu (24) om hva som ofte skjer når han forteller sitt syn på «blackface». Foto: TV 2

Elisabeth Norman og Leo Kant har forsket på grensesetting i humor, og bygger videre på en teori at det finnes to forskjellige humorgrenser:

– Vårt arbeid sier i bunn og grunn at det er morsomt å gå over strek nummer én, som er å bryte med forventninger, mens strek nummer to går over i det vonde, sier Kant, som jobber som seniorkonsulent ved AFF.

Men hvor den grensa går varierer fra person til person:

– Om jeg for eksempel slenger rundt med vitser om en sykdom jeg ikke har, men som du har, kan du lett oppleve det som vondt og sårende. Dette fordi sykdommen er nærmere innpå livet ditt enn mitt, sier Norman, som er psykologiprofessor ved Universitetet i Bergen.

Norman sier at hun ikke vil uttale kan uttale seg spesifikt om «Nissene over skog og hei».

RISIKOSPORT: UiB-forsker Elisabeth Norman mener humor er risikosport, spesielt når du ikke kan se eller høre publikum. Foto: Privat

– Men det kan være at vår «felles sweet spot» har endret seg over tid, noe som kan slå ut på eldre humor, sier Kant om serien TV Norge og Dplay besluttet å fjerne.

– Et åpenbart eksempel på dette er Pippi Langstrømpe, der «pappa var negerkonge». En del av Pippi Langstrømpe-tegningene til Nyman var også direkte blackface-tegninger. Det var nok ikke ment rasistisk da, men er åpenbart over strek nummer to i dag, sier han videre.

Tittelen til Pippis far ble tatt ut da boken kom i ny utgave i 2015, etter nær 70 år.

– Humor er risikosport

Forsker Kant drar også frem røykeloven fra tidlig 2000-tall som et eksempel på hvordan nye grenser kan settes.

HAR FORSKET PÅ HUMOR: Leo Kant har forsket på hvor grensen for hva som er morsomt går. Foto: Meredith Andrews

– Da den kom, var en del av de nye reglene mye for folk å ta innover seg. I dag er det stort sett uakseptabelt å røyke inne i hjem, på fest og på arbeidsplasser, og det skaper irritasjon ved bussholdeplassen om noen røyker.

– Det kan være en hypotese at dette gjelder ellers i samfunnet også, ved at ting som en gang var innenfor nå enten er uakseptabelt, eller på den andre siden helt normalt.

Kollega Norman sier at TV-serier også har en utfordring ved at man ikke kan ta temperaturen på publikum i sann tid, noe som flere andre medium derimot kan.

– Humor er en risikosport. Og det er lettere å lage noe morsomt i en sosial setting, som for eksempel om vi sitter sammen og drikker kaffe, eller i en stand-up-setting. Da kan jeg tilpasse meg den andre part, og lodde stemningen der. Det kan du ikke i en TV-serie eller podcast, for man ser ikke den som følger med, sier hun.

TV 2 har ikke lykkes i å få kontakt med Espen Eckbo.