Her ankommer de første vaksinene sykehuset i England

Tirsdag denne uken nødgodkjente den britiske regjeringen koronavaksinen som er utviklet av Pfizer og BioNTech.

Nå har Croydon University Hospital, som første sykehus i verden, mottatt den første leveransen vaksiner.

– Dette er bare så spennende, det er en stor begivenhet, sa Louise Coughlan, sjefsfarmasøyt ved Croydon Health Services, ifølge Sky News.

Ansatte ved sykehuset har søndag båret fryseboksene som vaksinene må ligge i inn på labene der da skal oppbevares. Vaksinene må fraktes i superfrysere, noe som innebærer at de må ligge i tørris som holder minus 70 grader celsius.

Vaksineringen av den britiske befolkningen vil begynne tirsdag.

De eldre over 80 år, helsearbeidere i pleiehjem og helsearbeidere med høy risiko for å komme i kontakt med Covid-19-pasienter vil bli prioritert i den første bølgen med vaksinering.

Foreløpig ingen godkjent vaksine i Norge

Norge er en del av et EU-samarbeid for å godkjenne en vaksine.

Foreløpig har ingen vaksiner blitt godkjent, men fire ulike vaksiner er nå inne i den siste fasen av godkjenningsprosessen. Blant dem er vaksinen fra Pfizer og BioNTech. Det skal tas en beslutning på denne vaksinen innen den 29. desember.

Fredag se helseminister Bent Høie at det er sannsynlig at vi vil ha en godkjent vaksine rett over nyttår, og at Norge dermed kan få vaksinedoser til 1,25 millioner nordmenn i løpet av første kvartal i 2021.

– Helt siden kornaviruset endra livene våre i mars har vi ventet på at vi får en godkjent vaksine. Nå kan det se ut som at dagen er her snart. Det er lys i enden av tunnelen, sa Bent Høie da han åpnet pressekonferansen.

Disse prioriteres

Hvem som skal få vaksinen først avhenger av vaksinen som blir godkjent sine egenskaper og smittesituasjonen.

Helsemyndighetene har vært tydelige på at vaksineringsplanen vil være dynamisk, det vil si at den kan endre seg om det er nødvendig.

Planen nå er at de første vaksinene som kommer til Norge, skal prioriteres til beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste.

Slik ser prioriteringslisten ut:

Personer i sykehjem, og de aller eldste kommer aller først.

Deretter kommer eldre over 64 år

Så kommer de mellom 18 og 64 med spesielle sykdommer.

Deretter kommer helsepersonell

Prioriteringen begrunnes med at høy alder er den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av kroniske sykdommer og tilstander.