Slaktes etter marerittkamp

Conor Coady, som er født og oppvokst i Liverpool, tabbet seg ut ved flere anledninger i 0-4-nederlaget mot Liverpool søndag kveld.

Etter 24 minutter gikk rullgardinenen ned for Coady, i det som ble en helsvart kveld for midtstopperen.

Jordan Henderson løftet en lang ball frem som Coady feilberegnet totalt. I stedet for å klarere, forsøkte Coady å ta ned ballen på brystkassa. Stopperen feilet i nedtaket, og da nølte ikke Mohammed Salah, som enkelt kunne snappe ballen og plassere ballen i hjørnet forbi Rui Patricio.

– Conor Coady som til vanlig er så stabil gjør en veldig uvanlig feil, sa Brede Hangeland i Premier League-studio i pausen, og fortsatte:

– Dette er egentlig en standard situasjon. Han skal ha full kontroll, og det er så enkelt og bare heade den unna ved å bruke egen back. Jeg tror han prøver å være litt for smart for å vise hvor god han er, så ender det med katastrofe, sier Hangeland.

– Forsøker å filme seg til straffe

På tampen av omgangen pekte Craig Pawson på straffemerket da Coady gikk over ende i vertenes felt, men etter en titt på VAR-skjermen ble avgjørelsen gjort om. Ved første øyekast kunne det se ut til at det var kontakt mellom Sadio Mané og Coady, men reprisen viste at Mané ikke rørte stopperen.

– Sadio Mané gjør en fantastisk bevegelse som gjør at han trekker til seg foten, og det er ingen kontakt, sier Hangeland.



– Cody er helt sikker på at han blir sparket, men så kommer Mané seg unna og da ser det helt idiotisk ut, sier Solveig Gulbrandsen.



– Han forsøker å filme seg til straffe. Du ser det på kroppsråket hans at han dreit seg ut for andre gang i kampen.

Vil ha rødt kort for filming

Hangeland var tydelig oppgitt i Premier League-studio i pausen.

– Det er svineri. Når til og med Conor Coady som er en staut og soild kar holder på på den måten her. Nei, få det bort, sier Hangeland og fortsetter:

– Min ærlige mening er at sånne ting bør være rødt kort. Du prøver å lure dommer og VAR med filming for å skaffe straffespark. Hvis det hadde vært rødt kort for denne type ting så hadde ingen gjort det lenger.