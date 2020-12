– Jeg er helt satt ut av all hjertevarmen

Moren og datteren i Drammen som gruer seg til jul har rørt folk i hele landet. Nå strømmer pengene inn og sørger for at mange barnefamilier kommer til å få en bedre jul.

Hun skammet seg for å be om hjelp, fordi hun ikke har råd til verken julegaver eller julefeiring til datteren.

Lørdag fortalte hun sin historie til TV 2 om hvordan hodet hennes jobber som en løpsk kalkulator bare hun setter føttene innenfor døren på matbutikken, fordi hun regner på hvor lenge hver enkelt matvare kan mette dem.

Artikkelen fikk et helt annet utfall enn hun hadde drømt om.

Over hele landet har folk reagert spontant og ønsker å hjelpe både denne moren og andre familier til de 110.800 barna i Norge som lever i barnefattigdom.

– Det er helt fantastisk at det er så mye hjertevarme der ute og så stort ønske om å hjelpe, jeg blir helt satt ut, sier kvinnen til TV 2.

Hun er takknemlig for at det er så mange som ønsker å hjelpe henne, men håper folk tenker på at det sitter tusenvis av mødre rundt omkring i landet som har det akkurat like trangt økonomisk.

– Det er helt sikkert noen som har det flere hakk verre enn oss også. Så jeg håper alle som ønsker å hjelpe oss, skjønner at de kan hjelpe så mange flere dersom de støtter en frivillig organisasjon som den Ronny driver, sier hun.

Kan hjelpe enda flere

Fra TV 2 publiserte saken lørdag formiddag har ikke telefonen stått stille hos den frivillige organisasjonen «Rett Fram Opplevelser».

– Jeg har sittet på kontoret fra saken kom ut til langt på natt, for å svare på alle henvendelsene som har strømmet inn fra Mandal i sør til Alta i nord. Det engasjementet og givergleden folk viser er bare helt enormt, sier Ronny Johnsen, som er leder og grunnlegger av organisasjonen.

RØRT: Leder Ronny Johnsen i den frivillige organisasjonen «Rett Fram Opplevelser» er evig takknemlig for at så mange som ønsker å bidra til at flere får en god jul. Foto: Frode Sunde/ TV 2

Med alle ekstra midlene som har kommet inn i løpet av helgen får han og de andre frivillige i organisasjonen mulighet til å skape en mye bedre jul for mange av de som har minst å rutte med.

– Hver dag gleder vi oss over å få kunne hjelpe noen litt. Men midt i denne mørke tiden føler vi også på en utilstrekkelighet, da vi ønsker vi hadde hatt mulighet til å hjelpe enda flere. Og med det rushet vi har hatt nå, så kan vi klare nettopp det, sier Johnsen og smiler stort.

Pengene som har kommet inn går både til moren i 50-årene og hennes 15 år gamle datter, men også til en rekke av de rundt 3500 andre fattige barna i Drammen.

HJELPE FLERE: Historien om den lille familien i Drammen vekte noe i det norske folk og veldig mange ønsker å bidra til en bedre julefeiring. Foto: Frode Sunde/ TV 2

– Allerede mandag morgen skal vi ut og handle gaver til 420 barn. Gaver som er tilpasset alder og interesser. Disse skal pakkes fint inn og 22. desember kjøres både gavene og julemat ut, så vi kan lyse opp jula til en rekke familier, sier Johnsen.

Når alt blir mørkt og stille

Han er ydmyk over givergleden og at folk er rå rause nå i adventstiden. Men han håper at folk klarer å ta med seg denne rausheten også inn i 2021.

– Dessverre ser vi hvert år at når vi blar om til et nytt år på kalenderen og hverdagen er tilbake, så blir ting stille og mørkt igjen. Disse familiene blir glemt, men de har det like vanskelig hver eneste dag hele året.

Mammaen i Drammen nikker og er helt enig.

– Jeg håper dette kan være en langvarig øyeåpner, sier hun.

Den lille familien i Drammen har levd i fattigdom over flere år. Men kvinnen tenker på de som får endret livet sitt og hvor vanskelig det må være.

– Jeg og datteren min har levd slik lenge og jeg vet hvordan vi skal koke suppe på en spiker. Men alle de som nå er blitt permittert eller har mistet jobben på grunn av koronapandemien, har fått livet snudd på hodet og må kutte utgiftene til beinet. De familiene syns jeg virkelig synd på. De får det også hardt inn i det nye året. Så jeg håper virkelig de som har fått øynene opp i helgen, også tenker på og hjelper dem, sier hun.