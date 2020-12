Med verdensmester Lewis Hamilton ute kunne Sergio Pérez sikre sin første seier i Formel 1 da han var først over mål i Sakhirs Grand Prix i Bahrain.

For Pérez kom seieren i det som kan ha vært meksikaneren nest siste løp i motorsportens mest prestisjetunge serie. Han er nemlig vraket fra Racing Point-laget neste sesong.

Seieren kom etter at Perez lå sist i løpet etter en krasj med Max Verstappen og Charles Leclerc på første runde. De to måtte begge bryte løpet, mens Perez' klarte seg med dekkbytte.

– Ti år tok det meg. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Etter første runde trodde jeg løpet var over, men det handlet om ikke å gi opp. Denne sesongen har ikke lykken vært med oss, men vi klarte det endelig, sa Pérez, som debuterte i Formel 1 i 2011.

Seieren er den første til en mexicaner siden 1970.

I det hele tatt var det en god dag for laget, som fra neste sesong endrer navn til Aston Martin når den engelske bilprodusenten gjør comeback i Formel 1-sirkuset. Lance Stroll sikret nemlig tredjeplassen i Bahrain.

Mellom Stroll og Pérez sikret Esteban Ocon sin første pallplass. Renault-føreren krysset målstreken 10,5 sekunder bak vinneren.

Mercedes-tabbe

George Russel var for anledningen på plass i Hamiltons bil. Sistnevnte testet positivt for korona tidligere denne uken og kunne derfor ikke stille til start. Russel kjørte lenge sterkt og ledet en stund løpet, men etter en dekktabbe av Mercedes, og en påfølgende punktering, svant vinnersjansen hen.

Til slutt ble han likevel nummer ni og sikret sine første poeng i Formel 1. Russel kjører normalt for Williams-laget, som også kjører med Mercedes-motor, men ble for anledningen lånt ut til «storebror» Mercedes. Han var nest best i lørdagens kvalifisering, slått bare av lagkamerat Valtteri Bottas.

Bottas ble offer for samme depotblemme som Russell og endte på 8.-plass.

