Perlescoring og festkveld for Liverpool

Liverpool - Wolverhampton 4-0 (1-0)

Se perlescoringen til Georginio Wijnaldum øverst!

I likhet med flere andre lag i Premier League denne runden kunne Liverpool ønske 2000 tilskuere tilbake på stadion, og de fremmøtte fikk se Liverpool valse over Wolverhampton.

Conor Coady, som er født og oppvokst i Liverpool, tabbet seg ut i første omgang. Det unyttet Mohammed Salah som sendte de røde i føringen.

En halvtime før slutt skrudde Georginio Wijnaldum ballen i krysset fra 17 meter, før Joel Matip stanget inn Liverpools tredje. Et selvmål fra Nelson Semedo sørget for at Liverpool vant 4-0.



– Det var fantastisk å høre publikum på tribunen igjen. Allerede når vi kom ut til oppvarming og hørte fansen var en veldig god følelse, sa Wijnaldum etter kampslutt, som sto for kampens fineste scoring.



– Vi spilte veldig god kamp mot et godt lag, sier Wijnaldum.

– Hadde gåsehud ut på oppvarmingen

Liverpools manager Jürgen Klopp var sjeleglad for å ha fans tilbake på tribunen for første gang på over ni måneder.

– Hvis denne pandemien er godt for noe er det at vi setter pris på de små tingene i livet. Det at 2000 kan lage så mye liv er fantastisk, smilte tyskeren etter kampslutt, og fortsatte:



– Vi hadde gåsehud når vi kom ut til oppvarmingen. Med folk tilbake på tribunen og den atmosfæren så ble det en perfekt kveld.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen lot seg imponere av Liverpools prestasjon mot Wolverhampton.

– Det er en maktdemonstrasjon fra Liverpool. De har kontroll fra start til slutt. Det er rett og slett imponerende, sier Gulbrandsen i Premier League studio etter kampen.

Salah-scoring

Liverpool åpnet best, og kunne gått opp i føringen etter 12 minutter. Andy Robertson fant Sadio Mané foran mål med et knallhardt innlegg som senegaleseren headet over.

Ikke lenge etter vartet Daniel Podence opp med en frekk lobb fra like utenfor 16-meteren, men Caoimhin Kelleher, som fikk sin Champions League-debut i midtuken, hang med på notene og fikk slått til corner.



Halvveis ut i første omgang kom scoringen for Liverpool. Jordan Henderson løftet en lang ball frem som gjestenes midtstopper Conor Coady feilberegnet totalt. I stedet for å klarere, forsøkte Coady å ta ned ballen på brystkassa. Stopperen feilet i nedtaket, og da nølte ikke Mohammed Salah, som enkelt kunne snappe ballen og plassere ballen i hjørnet forbi Rui Patricio.





VAR-situasjon

På tampen av omgangen pekte Craig Pawson på straffemerket da Coady gikk over ende i vertenes felt, men etter en titt på VAR-skjermen ble avgjørelsen gjort om. Ved første øyekast kunne det se ut til at det var kontakt mellom Sadio Mané og Coady, men reprisen viste at Mané ikke rørte stopperen.



Sadio Mané var involvert i det meste Liverpool foretok seg innledningsvis etter pause, og hadde flere gode muligheter, men Liverpools nummer 10 måtte forlate banen målløs.

– Det er prikkskyting

Det måtte ikke Georginio Wijnaldum, som scoret for første gang i ligaen denne sesongen. Etter en drøy time fosset vertene fremover. Nederlenderen hadde flere gode pasningsalternativer, men valgte heller å legge ballen i vinkelen fra om lag 17-meters hold.



– Georginio Wijnaldum med en perle! Det er prikkskyting, utbrøt TV 2s kommentator Simen Stamsø Møller.

Så fikk også Joel Matip sesongens første mål. Henderson slo en kort corner ut til Salah. Egypteren løftet blikket og fant Matip i boksen, som stanget inn 3-0.



Drøyt ti minutter slo Trent Alexander-Arnold inn et innlegg som Nelson Semedo sklei inn i eget nett, og Liverpool vant 4-0.