Viktig Mjøndalen-seier gir full thriller i bunnstriden

Start tapte i Mjøndalen søndag kveld. Takket være Haugesund-scoring kan sørlendingene likevel juble for at de foreløpig er over streken.

Mjøndalen - Start 1-0

Strømsgodset - Haugesund 2-2

Saken oppdateres!

Et desperat Mjøndalen sikret seg enormt viktige poeng søndag kveld, til tross for et voldsomt trykk fra Start i sluttminuttene. Med seier ligger nå Mjøndalen fremdeles på direkte nedrykk, men kun ett poeng bak Strømsgodset på kvalikplass.

Strømsgodset så lenge ut til å kunne snike seg forbi Start på tabellen, men takket være en Haugesund-scoring på overtid, er gultrøyene fremdeles på trygg grunn. Det er med andre ord duket for en virkelig thriller i bunnstriden i Eliteserien.

– Vi hadde troen og håpet om at vi skule legge fra oss Mjøndalen i dag. Det klarte vi ikke. Nå er det full fight, sa Starts Kasper Skaanes til TV 2 etter kampen.

Poengjagende Mjøndalen

I søndagens møte mellom Mjøndalen og Start stod det viktige poeng på spill. Et desperat Mjøndalen-lag på direkte nedrykk startet klart best, men uten å skape de store sjansene den første halvtimen. Like før pause var det derimot kaos i Start-boksen, med skudd etter skudd mot keeper Jonas Deumeland. Likevel stod det 0-0 til pause, et resultat Start nok var mer fornøyd med enn bruntrøyene.

– Dette er en av de svakere omgangene jeg har sett fra Start på lang, lang tid. De tapte riktignok med klare sifre i Stavanger mot Viking forrige helg, men dette er nesten enda verre. Start skal være glade for at de ikke har noen baklengs til nå, sa han i pausen, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i Fotball Xtra-studio i pausen.

Endelig scoring for Ibrahim

Like etter pause ble det endelig uttelling for Mjøndalen, da Shuaibu Lalle Ibrahim endelig fikk scoringen sin, etter forarbeid fra Martin Rønning Ovenstad.

– Det er veldig, veldig fortjent. Mjøndalen har skapt mange fine muligheter i første omgang og nå får de endelig målet sitt. Ibrahim kan ikke unngå å score der. Deumeland får en kanonkule på seg der og får ikke slått den bort. Da er Ibrahim der for å pirke inn ballen. For et drama, sa Mathiesen om scoringen.

Mjøndalen fortsatte å styre kampen lenge. Men ti minutter før slutt, våknet virkelig Start.

Først ble det en stor mulighet for Martin Ramsland og deretter et skudd fra Kevin Kabran, før en upresset Erlend Segberg fikk avslutte fra fem meter. Men avslutningen gikk rett i tverrliggeren og dermed var det fremdeles 1-0 til hjemmelaget Mjøndalen.

De siste ti minuttene var det Start som hadde full kontroll i banespillet, men til tross for et stresset Mjøndalen-lag og en rekke Start-sjanser i sluttminuttene, ble det aldri flere scoringer.

Det ble dermed null poeng på Start, men takket være en overtidsscoring fra Haugesunds Alexander Ammitzbøll i kampen mot Strømsgodset, kan Start likevel gå inn i neste runde på sikker plass.

Mjøndalen på sin side tok tre viktige poeng, og ligger nå kun ett poeng bak Strømsgodset på kvalikplass med en kamp færre spilt.