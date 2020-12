14 nye smittetilfeller i Hadsel i Nordland - frykter flere tilfeller

– Vi har sju personer som har testet positivt gjennom vanlige tester. I tillegg har vi sju personer som har testet positivt på hurtigtestene. I tillegg har vi tre personer som sannsynligvis har fått koronavirus, sier smittevernoverlege Martin Larsen Drageset i Vesterålen-kommunen på en pressekonferanse søndag kveld.

De tre som sannsynligvis har fått koronaviruset, er nærkontakter som har utviklet symptomer.

Totalt er altså 14 personer blitt bekreftet smittet, i tillegg er tre personer sannsynligvis smittet, noe som gir tallet 17.

Lørdag var det registrert fem nye smittetilfeller i kommunen.

Samme utbrudd

Smittevernoverlegen sier at de som er blitt registrert smittet det siste døgnet, er knyttet til det samme utbruddet.

Utbruddet startet i tettstedet Melbu.

Fredag bestemte kommunen å stenge Melbu skole som følge av utbruddet. Hele neste uke skal elevene ha hjemmeskole. Alle elever og lærere ved skolen er satt i karantene.

Kommunen venter svar på rundt 110 prøvesvar i løpet av mandag.

– Vi kan ikke utelukke at situasjonen endrer seg da, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin på pressekonferansen.

Ikke kontroll ennå

Han sier at de fortsatt ikke har helt kontroll over situasjonen.

– Det går i rett retning i form av at alle nye oppdagede smittede følger kjente smittekjeder og har få nærkontaker. Men vi må vente til de over hundre prøvesvarene kommer i morgen kveld før vi kan si vi har kontroll, sier Bleidvin til TV 2.

Lørdag sa smittevernoverlege Drageset til TV 2 at teorien deres er at smitten i kommunen kommer sørfra.

– Teorien vil nok aldri la seg bekrefte. Det har vært to potensielle reiser sørpå som to forskjellige personer har hatt som har bragt smitte hit. Det ligger såpass langt tilbake i tid at det er liten sannsynlighet for at vi konkret finner tid og sted, sier Bledivin.