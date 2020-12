Drømmemål og klassekontring i derby-seier

Tottenham - Arsenal - 2-0 (2-0)

Arsenal har fått en blytung start på årets sesong, og står med kun 13 poeng etter elleve kamper. Søndag kveld strødde rivalen Tottenham enda mer salt i The Gunners-såret, da vertene vant 2-0.

Anført av Heung-min Son og Harry Kane kunne de liljehvite juble for seier i derbyet samtidig som de tok tilbake tabelltoppen.



– De har to verdensklassespillere i å samhandle, og det er det som avgjør denne kampen, konkluderte TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb etter kampslutt:

Kane sin scoring til 2-0 gjør spissen historisk. Nå er det ingen andre som har scoret flere enn Kane i The North London Derby noensinne.



– Jeg er nok i min beste form noensinne, sier Kane etter kampen, som også var svært fornøyd med å ha fans tilbake på tribunen:



– Det var helt fantastisk. Atmosfæren var bra, og når vi vinner i tillegg kan vi dra hjem med et smil om munnen, sier Kane, som har scoret åtte mål i ligaen denne sesongen.

Sons 1-0-scoring var hans tiende mål i Premier League denne sesongen. Samtidig noterte Harry Kane seg for sin tiende assist, og det på bare elleve kamper. Assist-rekorden i Premier League på én sesong er på 20, en rekord som deles av Thierry Henry og Kevin De Bruyne.

– Det er et imponerende kollektiv og et system som er fryktelig å møte, krydret med spillere i verdensklasse, sa Brede Hangeland i Premier League-studio etter kampslutt, som også skrøt av kampplanen til José Mourinho.

Drømmescoring fra Son

Tottenham brukte kun 13 minutter på å ta ledelsen i derbyet. Fra egen banehalvdel spilte Harry Kane en nydelig ball gjennom til Heung-min Son ute til venstre. Sør-koreaneren stormet mot mål, skar litt innover i banen før han curlet ballen i det lengste hjørnet fra om lag 25 meter.



– En helt fantastisk scoring av Heung-min Son, det er helt vidunderlig! Fabelaktig fotball, kommentere TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.



Arsenal produserte svært lite de første 45 minuttene, og på tampen av omgangen kontret Tottenham inn kveldens andre.

– Det er verdensklasse

Denne gangen var rollene snudd om fra 1-0-scoringen. Son til Kane, som fra kloss hold banket ballen via tverrliggeren og inn. Det var den ellevte gangen denne sesongen stjerneduoen kombinerer for en scoring.



– Det er verdensklasse over disse to spillerne og det er verdensklasse over kontringen, utbrøt Semb.

– Det er en glede å spille med Kane, det er bare å nyte det, sa Son etter kampslutt.



Etter pause var det et langt skarpere Arsenal-lag som entret matta, og bortelaget produserte flere gode muligheter innledningsvis. Gjestene klarte derimot ikke å omsette noen av sjansene, og dermed kunne Tottenham etter hvert kontrollere det inn til en 2-0-seier.