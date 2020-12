Sigrid (25) klarte ikke å holde tårene tilbake: – Jeg trodde jeg aldri kunne spille fotball igjen

Da Vålerenga søndag sikret seg klubbens første seriegull, var det mange følelser i sving hos Sigrid Heien Hansen (25).

For midtbanespilleren fra Sandane har hatt en tøff vei mot toppen, egentlig trodde hun aldri at hun skulle få muligheten til å oppnå barndomsdrømmen. Å vinne Toppserien.

– Jeg har grått siden dommeren blåste av kampen. Jeg klarer ikke å skjule tårene. Dette betyr alt for meg, så jeg tar gjerne rollen som en grineunge, sier Heien Hansen til TV 2.

Skademarerittet 25-åringen har vært gjennom har tært på vilje og tro. I to år måtte hun være på sidelinjen, mens lagvenninnene spilte kamper.

Legene klarte ikke å finne ut av hva som feilte den godt trente fotballspilleren. De fryktet at det var en alvorlig sykdom. Heien Hansen var helt nede i kjelleren, og smertene var ekstreme.

– Jeg tror det er derfor jeg griner mest av alle i dag, sier Heien Hansen, før hun må ta seg en kort pause.

– Jeg hadde ikke tro på at jeg kunne spille fotball igjen. Å ta et seriegull, det sitter langt inne, sier hun, mens tårene renner fra øynene.

– Det sa bare stopp. Jeg møtte veggen

25-åringen var Kolbotn-spiller da skademarerittet startet, og etter hvert fikk hun svar på hva som feilte henne.

GULLJUBEL: Sigrid Heien Hansen kunne sammen med lagvenninne slippe jubelen løs etter en lang sesong. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg har på en måte aldri hørt godt nok etter når det gjelder kroppen min. Jeg ødela hele låret mitt med rabdomyolyse (Sykdom som skyldes akutt ødeleggelse av store menger muskelceller, journ. anm.) Jeg er veldig takknemlig for at jeg får oppleve dette.

– Preges du fortsatt av skaden?

– At jeg skal spille fotball ut i desember er ikke helt optimalt. Jeg tåler ikke like mye belastning som de andre, sier Heien Hansen.

– Vet du hvorfor du pådro deg skaden?

– Kombinert med å spille alle kamper, så trente jeg styrke minst fire ganger i uken. Dersom man spør meg hva jeg tenkte med, så vet jeg ikke hva jeg skal svare. Det sa bare stopp. Jeg møtte veggen, sier 25-åringen.

Da Vålerenga slo LSK Kvinner på bortebane i august, var det med en bismak. Sigrid Heien Hansen fikk seg en kraftig smell og endte opp med hjernerystelse.

– Man får tanken, hvorfor meg? Men samtidig så har skadene hjulpet meg veldig mye mentalt. Jeg har blitt sterkere, og det er jeg veldig takknemlig for. Det er kjipt at det setter litt brems på karrieren, men samtidig så blir man så mye sterkere når man kommer seg gjennom det, sier hun.

Kunne velge mellom Vålerenga og LSK Kvinner

Til tross for å ikke ha spilt fotballkamper på to år tok det ikke lang tid før den tidligere U-landslagsspilleren fant tilbake til gammel form.

Hun tok raskt en lederrolle på midtbanen til Kolbotn, og ble belønnet med kapteinsbindet. Så fikk større klubber øynene opp for henne.

INSTRUKSER: Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen gir instrukser til Sigrid Heien Hansen i kampen mot Arna-Bjørnar. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Det var ikke gitt at Sigrid Heien Hansen skulle spille i blå drakt denne sesongen. Hun var nemlig også ønsket av erkerival og regjerende seriemester LSK Kvinner.

Gultrøyene hadde vunnet ligaen seks år på rad, men Kolbotn-spilleren tente på Vålerenga-prosjektet.

– Vålerenga prøvde å hente meg en gang tidligere også, men jeg fortalte dem at jeg kom når jeg trodde de ville vinne serien. Så det er godt å stå her med gullmedaljen etter det valget, sier hun til TV 2.

Det ble en thrilleravslutning i Toppserien, og det var tre lag som kunne stikke av med gullet i siste serierunde. Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes. Til slutt klarte hovedstadslaget å dra det i land.

– Vi har ledet siden andre serierunde, derfor synes jeg at vi fortjener det mest. Det er kjempebra at flere lag er med i toppen, det gjør at vi får disse rammene, sier Heien Hansen.