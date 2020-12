Martine Halvorsen: – Kan ikke huske sist jeg hadde det så vanskelig og kjipt med meg selv

GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenser Martine Halvorsen (22) måtte operere nesa si av medisinske årsaker og ville vise at prosessen ved en slik operasjon ikke bare er en «quick fix». Slik går det med henne nå.

Blogger Martine Halvorsen kunne nesten ikke puste gjennom nesa si før operasjonen etter hele fem brudd som gjorde den skjev.

Nå har det gått nærmere fem uker siden hun opererte og Halvorsen forteller at nesa fortsatt er hoven og hun er blå under øynene.

Etter å ha besøkt legen en siste gang er hun lettet.

– Det gikk bedre denne gangen enn sist jeg var der, sier Halvorsen og forteller at hun svimte av to ganger da.

Se Martine Halvorsen dele sine tanker om tiden etter operasjonen i videoen øverst i saken.



Det kommer til å ta tid før nesa hennes er 100 prosent igjen, men det går rette veien ifølge henne selv.

– Jeg må lære meg å puste på nytt og har fortsatt noen sting oppi nesa, sier influenseren.



Ble kontaktet av klinikk i Tyrkia

Halvorsen synes hele opplevelsen har vært ganske heftig, og forteller at kroppen må lære seg å leve med den nye nesa.

– Det er mange som har spurt: «Kan vi få se resultatet? Får du puste?», men jeg vet egentlig ikke, sier hun.

Halvorsen forklarer at det ikke er noe endelig resultat enda og derfor vanskelig for henne å svare.

– Det er ikke over på et blunk selv om det ikke ser ut som man har operert lenger. Det kan ta opp mot et år, forteller 22-åringen.

Halvorsen ble for kort tid siden kontaktet av en klinikk i Tyrkia som ville samarbeide med henne og tilby henne en operasjon mot at hun delte det med sine følgere.

Hun ble både sint og lei seg da hun fikk meldingen, og understreker at det ikke er et alternativ for henne.

– Jeg tror jeg ble så opprørt fordi det ikke er en «quick fix», men en langvarig prosess og det krever mye av meg, forklarer hun og legger til:

– Det jeg synes er mest problematisk med det er at det er så tilgjengelig. Det er på Instagram liksom, og man blir fristet med luksus og at man i tillegg skal få bli perfekt.

Tung periode etter operasjonen

22-åringen hevder at det ikke er noe som heter «perfekt» og at det ikke er noe å hige etter.

– Perfekt eksisterer ikke. Og joda, jeg har operert nesa mi, men perfekt er den ikke, sier hun.

Selv har Halvorsen hatt det tøft i tiden etter operasjonen og noen ganger slitt med å se seg selv i speilet. Det har også vært smerter involvert i prosessen etter operasjonen.

– Jeg kan ikke huske sist jeg har hatt det så vanskelig, tungt og kjipt med meg selv, som det jeg hadde den første måneden etter operasjonen, sier hun.

– Det å operere har vært tøft, og man gjør det jo ofte for å få det bedre, legger hun til.

Influenseren er aller mest glad for at hun nå endelig kan trene igjen, at hun er frisk og har energi nok til å pynte juletreet uten å bli utslitt etterpå.

TØFT: Martine Halvorsen forteller at hun har hatt det tøft i tiden etter neseoperasjonen. Foto: Mariann Habbestad

– Det er viktig å ta vare på seg selv, og det begynner på innsiden. Ikke på utsiden, sier Halvorsen.

I tiden etter operasjonen har hun satt pris på at hun endelig kan trene igjen og har energi.

– Det er det som betyr noe, sier influenseren.

– Jobb med deg selv

Etter operasjonen har Halvorsen mottatt flere meldinger fra andre som lurer på om også de bør operere nesa si av medisinske årsaker.

Hennes beskjed er klar: ikke søk etter kompetanse, erfaring og råd hos ufaglærte på Internett.

– Jeg er bare et helt vanlig menneske med mitt, og det er en grunn til at man har dyktige leger som jobber med dette, sier 22-åringen.

Influenseren ønsker ikke å skremme noen fra å ta en neseoperasjon, men ønsker å informere om at det ligger så mye mer bak enn et «før-og-etter» bilde.

– Selv kan man jobbe med seg selv og huske på at man ikke skal kaste bort en haug med tid og tenke at man ikke er bra nok, sier Halvorsen og fortsetter:

– For da kommer man til å sitte der når man er gammel og grå og angre på all tiden man kastet bort, sier hun.