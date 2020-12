Politiet ønsker tips etter mulig kidnapping i Oslo lørdag kveld

En person ble utsatt for vold i Oslo lørdag kveld. En av politiets teorier er at han ble tatt med i en bil mot sin vilje. Nå er en storstilt etterforskning igangsatt.

Klokken 22.13 lørdag kveld fikk politiet meldinger fra flere vitner om at en person, trolig en mann, ble utsatt for vold i Lindbäckveien på Nordstrand i Oslo.

– Vi har en hypotese om at vedkommende ble tatt med i en bil, og så er det et spørsmål om hvor mye tvang det eller makt som eventuelt er brukt i forbindelse med transporten. Nå er vi opptatt av å jobbe bredt, sier politioverbetjent Kenneth Wilberg til TV 2.

Han er sjefen for avdelingen for organisert i Oslo politidistrikt, som har fått saken på sitt bord. Avdelingen jobber med de tyngste miljøene i hovedstaden.

Vet ikke hvem de leter etter

Wilberg sier at politiet bevisst går ut med lite informasjon for ikke å låse etterforskningen i en bestemt retning. Det er ukjent hvilken type bil fornærmede kan ha blitt tatt med i.

– Nå ønsker vi at vitner skal melde seg. Det kan være personer som har lagt merke til håndgemeng i en bil eller merkelig kjøreadferd i området der voldshendelsen skjedde.

Kartutsnitt Lindbäckveien, Oslo. Politiet ønsker tips. Foto: Politiet

Politiet ønsker tips fortrinnsvis skriftlig via «Skjema for generelle tips» på politiet.no. Politiet ber også om at personer involvert i hendelsen tar kontakt.

Wilberg sier at de etterforsker saken bredt og at de jobber med flere hypoteser.

– Har dere en formening om hvem fornærmede kan være?

– Nei, og dermed har vi heller ingen formening om hvem som kan være mistenkt.

Ikke ukjent med kidnappinger

– Føler dere at dere har dårlig tid?

– Dette kan være alt fra en liten voldshendelse til en frihetsberøvelse med mer alvorlig utfall. Vi jobber bredt med å komme til bunns i dette.

Kidnappinger i de kriminelle miljøene er ikke et helt ukjent fenomen. En av de mest omtalte hendelsene fant sted på Holmlia i 2015.

Da ble offeret holdt skjult i en leilighet før han dukket opp igjen, alvorlig skadet, i et skogholt.

Kenneth Wilberg sier at de ikke jobber mot et spesifikt miljø i Nordstrand-saken lørdag kveld, men at de henter inn informasjon i hele Oslo.