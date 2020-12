Bø med Sverige-stikk etter stafettseier

Sturla Holm Lægreid, Vetle Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø leverte varene i tur og orden, og sørget for en overlegen stafettseier for skiskyttergutta i Kontiolahti.

Johannes Thingnes Bø måtte riktignok ta i bruk tre ekstraskudd på sin første skyting, og ga Tyskland og Sverige muligheten til å gjøre det spennende, men på siste skyting levnet han ingen tvil og sørget for at han kunne avslutte med en parademarsj.

Sverige-stikk



Lørdag meldte svenske Sebastian Samuelsson at svenskene hadde planer om å banke de norske gutta, derfor smakte seieren ekstra godt for Tarjei Bø.

– Jeg tror vi er et lag som er sterkere enn noen gang. Veldig fint å startet sånn når Sverige har hauset opp til en bra duell, da er det ekstra deilig ta det hjem til Norge, sier Bø til NRK.

Sverige ble nummer to på stafetten, 39,2 sekunder bak Norge, og nå sender eldstebror Bø et stikk til «söta bror».

– Du må har fire utøvere, det er ikke nok med én. Som lag er vi sterke enn Sverige, men de tok oss i OL-stafetten for noen år siden og ingenting hadde gledet meg mer enn om de hadde bygd et godt lag igjen. Det er veldig artig å konkurrere mot nabolandet, fortsetter Bø.

Ledet hele veien



Johannes Thingnes Bø ble sendt ut på sisteetappen med en 24 sekunder stor luke av storebror Tarjei Bø. Han traff på sine ni første skudd, men greide seg med ett ekstraskudd. Etter en tyngre dag på jaktstarten lørdag viste dermed eldstebror Bø at torsdagens verdenscupseier langt fra var noen bløff og endte opp med å økte avstanden til rivalene.

Før den tid hadde stafettdebutant Sturla Holm Lægreid sørget for en perfekt norsk start. Til tross for to ekstraskudd på andre skyting sendte han Vetle Sjåstad Christiansen ut i tet. Geilingen fulgte opp med identisk skyteresultat som Lægreid og resten er tok to blad Bø seg av.

Tyskland sikret tredjeplassen. De var 51,8 sekunder bak i mål.

(©NTB/TV 2)

