Livet utenfor håndballen gjør Camilla Herrem (34) ustoppelig

Camilla Herrem virker ustoppelig. Årets EM er hennes 15. mesterskap på rad siden EM i 2008. Og formen? Den er om ikke annet bedre enn noen gang.

– Camilla blir raskere og raskere jo eldre hun blir. Det er veldig interessant, uttalte Thorir Hergeirsson på søndagens pressekonferanse.

Og det har vært en strålende start på årets EM for 34-åringen. Så langt har hun scoret på tolv av tolv forsøk, og var også sterk i de to oppkjøringskampene mot Danmark i forkant av mesterskapet.

– Det er jo ikke gitt at det blir bedre jo eldre man blir. Så jeg er glad at det er holdt ved like og at jeg føler jeg er der jeg skal være, sier Herrem til TV 2 og smiler.

– Jeg er avhengig av å ha det bra utenfor banen

Den sprudlende sørlandsjenten er glad i livet om dagen. Ting er optimalt både på og utenfor banen. Herrem har det bra, som hun selv har påpekt ved flere anledninger siden mesterskapet startet.

Barndomsklubben Sola, hvor hun har mannen Steffen Stegavik som trener, gjør det bra og er klar for cupfinale, og på hjemmebane koser hun seg med sønnen Theo.

– Du er veldig familiekjær, hva betyr familien for utviklingen din?

– Skal jeg være ærlig, så betyr familien absolutt alt. Trivsel er noe jeg verdsetter ekstremt høyt, og når jeg har det bra utenfor håndballen, har jeg det bra med håndballen også. Det er på en måte derfor jeg vil være hjemme i Sola. Jeg har alt jeg trenger hjemme og da blir jeg fornøyd, forteller Herrem og utdyper:

– Jeg elsker å ha det bra, og det er liksom sånn det har vært i de andre klubbene jeg har spilt i før også; jeg er avhengig av at jeg har det bra utenfor banen. Hvis alt skal handle om håndball hele tiden, så kan jeg synes det er litt vanskelig. Men nå har jeg familien rett nedi gaten, jeg har Theo som gjør at jeg ikke tenker på håndballen når jeg kommer hjem. Jeg har det bare veldig bra, må jeg si.

– Hvordan takler du å være borte fra familien i noen uker?

– Det går greit til nå. Jeg snakker med Theo veldig, veldig mye på FaceTime. Det blir jo ikke det samme, og det er jo ikke alltid han er like giret på å snakke med mor på mobilen, men sånn er det, svarer Herrem og ler.

– For meg så holder det bare å se på ham spise eller leke. At man i hvert fall føler at man er der. Jeg snakker med familien hver dag, også. Så går man inn i en egen boble, dagene går og det har gått fort til nå. Så jeg klarer meg fint, men jeg gleder meg selvfølgelig veldig mye til å se de igjen også, legger hun til.

Optimal situasjon

Så langt i karrieren har Herrem 254 landskamper, og mot Tyskland rundet hun 700 mål. Landslagstrener Thorir Hergeirsson er ikke overrasket over at landslagsveteranen fremdeles presterer på skyhøyt nivå, selv om hun spiller i en klubb uten Champions League-kamper.

– Camilla har en ekstrem hurtighet, en ekstrem «passion» for det hun driver med og det virker som hun har en umettelig sult, sier Hergeirsson på spørsmål fra NRK på søndagens pressekonferanse.

Han mener Herrem er i en optimal situasjon med klubbspill i Sola og familiesituasjonen.

– For Camilla, som er mor og har vært lenge i gamet, kan det være bra å være i en klubb som ikke er i for mye kamper. For det blir også en ekstra belastning. Så jeg tror, for Camilla sin del, at hun er i en optimal situasjon, understreker landslagssjefen.