Vålerenga sikret klubbens første seriegull i Toppserien

Vålerenga–Arna–Bjørnar 4–0 (2–0)

Klepp–Rosenborg 1–2 (0–0)

Sandviken–Avaldsnes 4–0 (1–0)

Se Vålerengas gullfeiring øverst! (Video med tillatelse fra NRK)

Det var duket for en høydramatisk søndag for lagene Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes. De tre lagene kunne alle vinne Toppserien før siste serierunde.

Vålerenga hadde muligheten til å avgjøre sin egen skjebne, ettersom de hadde best utgangspunkt før sluttrunden. Det tok ikke lang tid før hovedstadslaget viste at de hadde nervene i sjakk. To skudd i mål og tre i tverrliggeren før pause sørget for at alt lå til rette for fest i hovedstaden.

Arna–Bjørnar klarte aldri å hente inn Vålerenga. Dermed sikret blåtrøyene sin første serietittel i klubbens historie.

– Dette betyr veldig mye for meg. Jeg vil alltid vinne, det var derfor jeg kom hit for tre år siden. Dette er historisk. Jeg ble hentet til denne klubben for å hjelpe dem med dette. Jeg er så stolt, sier Vålerenga-kaptein Sherida Spitse til NRK etter kampen.

Spitse reiser hjem til Nederland etter årets sesong.

– Det blir selvklart et stort hull. Hun er en stor spiller, men ikke minst en stor leder. Jeg tror Rikke Nygaard skal klare å erstatte henne, men vi er nødt til å ha ledere på banen, og der er Sherida enormt stor, sier Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen til TV 2.



Vålerenga stopper også med det LSK Kvinners dominans i Toppserien. De seks siste sesongen er det gultrøyene som har løftet pokalen. Noe som gledet Vålerenga-spiller Celin Bizet Ildhusøy

– Veldig, det er en fryd. Det kiler i hjertet mitt, sier 19-åringen til TV 2.

13. desember kan Vålerenga ta «The Double» når de møter LSK til cupfinale på Ullevaal.

Slik var utgangspunktet før thrilleravslutningen

Vålerenga hadde 35 poeng og lå øverst på tabellen med +21 i målforskjell.

Rosenborg sto også med 35 poeng, men hadde dårligere målforskjell enn hovedstadsklubben med +17.

Avaldsnes lå på tredjeplass med 34 poeng, med 14+ i målforskjell.

Dermed var det Vålerenga som hadde fordelen ved å ha alt i egne hender. Rosenborg var avhengig av å ta igjen Oslo-klubbens målforskjell dersom begge lag skulle vinne.

For at Avaldsnes skulle vinne Toppserien var de avhengig av at begge lagene foran avga poeng.

Rosenborg jaktet sin første serietittel etter navnebyttet fra Trondheims-Ørn. Den gamle storheten fra Trondheim er tidenes mestvinnende kvinnelag i norsk fotball med syv seriemesterskap og åtte cupmesterskap.

Pangstart for Vålerenga

Vålerenga – Arna–Bjørnar, Klepp – Rosenborg og Sandviken – Avaldsnes. Det var kampene som skulle avgjøre årets utgave av Toppserien.

Vålerenga hadde det beste utgangspunktet, men de måtte fortsatt klare seg uten tre viktige spillere. De tre danske landslagsspillerne Stine Ballisager Pedersen, Janni Thomsen og Rikke Marie Madsen måtte alle i karantene etter et landslagsopphold.

– Jeg blir helt rørt, sier Rikke Marie Madsen til NRK, mens tårene presser seg på.

– Det er utrolig trist at de ikke er her, men vi skal sørge for at de får vært med på en skikkelig feiring når de kan, sier Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen etter kampen til NRK.

Et tidlig Rosenborg-mål ville trolig sendt Vålerenga-nervene til topps, men hovedstadsklubben viste tidlig at de hadde nervene i sjakk.

Med Sherida Spitse i front gikk Vålerenga rett i strupen på Arna–Bjørnar. Etter 17 minutter var stillingen 2-0. Først scoret Spitse på et vakkert frispark, før hun tolv minutter senere la ballen perfekt på hodet til Ingibjörg Sigurdardottir, som enkelt kunne stange ballen i mål.

Det kunne fort stått 5-0 til pause. Tre ganger smalt det i tverrliggeren til Arna-Bjørnars keeper Moa Edrud.

Mens alt gikk Vålerengas vei i Oslo, var det verre for de andre titteljagende lagene. Rosenborg slet med å få hull på byllen, mens Avaldsnes tidlig kom under mot Sandviken. Dermed hadde blåtrøyene et strålende utgangspunkt til pause.

Ubeseiret gjennom hele sesongen – ble fortsatt ikke seriemester

Tre minutter ut i andre omgang sendte Lisa-Marie Utland, Rosenborg opp i ledelsen mot Klepp. Dermed var trønderne på lik poengsum som Vålerenga, men var fortsatt avhengig av å score seks mål til, og at Vålerenga ikke scoret mer.

Rosenborgs seier mot Klepp sørget for at trønderne gikk gjennom hele sesongen ute å tape én eneste kamp. Åtte uavgjorte kamper gjorde at de likevel ikke vant Toppserien.

JUBEL: Det ble jublet blant Rosenborgs spillere også, uvitende om hva som foregikk i Oslo. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Så ble spikeren satt i kista. Vålerenga utnyttet en grov feil hos Arna–Bjørnar, og vipps så sto det 3-0. 19 år gamle Celin Bizet Ildhusøy fikk æren av å sette blåtrøyenes tredje mål.

Da hjalp det lite for Rosenborg at Celine Emilie Nergård økte ledelsen til 2-0 for trønderne. Avaldsnes var allerede fortapt, men det ble ikke særlig lysere da Sandviken gikk opp i 2-0, ved Synne Vatshelle Raa.

Ti minutter før slutt økte Vålerenga ledelsen til 4-0, da Andrine Tomter hamret ballen i mål. Samtidig var Sandviken gått opp i 4-0 mot Avaldsnes, og mens LSK tapte mot Lyn, klatret dermed Sandviken opp til fjerdeplass, mens LSK falt ned til femteplass.

Vålerengas solide midtbanespiller, Dejana Stefanović , var fra seg av glede etter kampen.

– Jeg er så glad. Jeg klarer ikke å kontrollere meg selv, jeg vil bare hoppe og skrike, sier en hoppende serber til TV 2.

– Jeg har ikke ord, det er en av de beste følelsene jeg har hatt, sier Vålerengas keeper Jalen Tompkins.

—- Vi har telt dagene til denne kampen. Det har vært et press, vi har kjent på det, sier Stefanović .

FEST: Ajara Njoya og Dejana Stefanović med beviset på at de er Toppseriens mestere 2020. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Stolte Rosenborg-spillere

Likevel kan Rosenborg slippe jubelen løs. Klubben får med årets andreplass muligheten i kvaliken til Champions League neste sesong.

Rosenborg-spillerne var ikke deppet etter å ha måtte nøye seg med seriesølv.

– Jeg er veldig glad og stolt av laget og teamet rundt, sier Lisa-Marie Karlseng Utland til TV 2.

Selv om Rosenborg gikk ubeseiret gjennom sesongen, ble for mange uavgjortoppgjør trøndernes bane.

– Vålerenga er et bra lag. De har jobbet i mange år med å komme på første, og så kommer vi langt nedenfra og gjør en bra sesong. Vi skal bare fortsette å bygge laget og prestere, så får vi ta det til neste år, sier Utland.

3-0: Sherida Spitse feirer sammen med 19 år gamle Celin Bizet Ildhusøy, som fikk æren av å score Vålerengas tredje mål. Foto: Bildbyrån

Fikk revansj etter Rosenborgs tittel i 2004

Med seier ville Vålerenga ta revansj etter den brutale serieavslutningen for herrelagene i 2004. Da var det Rosenborg som sikret seg serietittelen etter en høydramatisk sisterunde.

Begge lagene endte på lik poengsum og samme målforskjell. Dermed var det Rosenborg som vant serien, ettersom de hadde scoret flere mål enn Vålerenga.

Det som trolig huskes best fra thrilleravslutningen er nok at Vålerenga-trener Kjetil Rekdal holdt spillerne igjen i pausen, slik at Rosenborgs kamp skulle bli avblåst noen minutter før deres.

Den dramatiske 2004-avslutningen kan du se gratis her: