EM-drømmen kan ende i «utkastelse»: – Det er tøft

Emily Stang Sando (31) har levd et landslagsliv i skyggen av de tre store som har stått for Norge i en årrekke. I årets EM kom endelig sjansen, men EM-drømmen kan være over like fort som den startet.

Katrine Lunde og Silje Solberg er kommet til Danmark. Etter flere uker uten håndball er Solberg uaktuell til troppen per nå. Det bekreftet landslagssjef Thorir Hergeirsson på søndagens pressekonferanse. Dermed blir det sannsynligvis Lunde inn, noe som betyr at enten Emily Stang Sando eller Rikke Granlund (31) må vike. For førstnevnte er det ekstra tøft.

– Det blir jo tøffere og tøffere, for du får jo lov til å kjenne litt på varmen, komme inn og være med å bidra, så blir man plutselig dyttet ut i kulden igjen. Det er tøft, det blir egentlig tøffere jo mer man er med, enn når man sitter utenfor. Men, jeg prøver å holde fokus på det jeg kan gjøre noe med på banen og så får det andre komme når det kommer, sier Sando til TV 2.

Sando har i beste fall vært en god nummer fire bak Katrine Lunde, Silje Solberg og Kari Aalvik Grimsbø. Sando fikk sin første A-lagskamp sommeren 2010, men før årets EM hadde hun kun 28 landskamper for Norge.

Nå har det blitt to til. Men i løpet av søndag vil trenerteamet bestemme om Lunde skal inn i troppen som må meldes inn mandag morgen.

– Det legger jo selvfølgelig litt mer press på at nå må jeg ta den tiden jeg får. Jeg vet jo hva de (Lunde og Solberg) står for. Vi har vel aldri hatt et så stort keeperteam noen gang, som vi har akkurat nå. Konkurransen blir i hvert fall stor, sier Sando og ler.

«Spøkelse returnerer»

Men tøff konkurranse er 31-åringen vant med. I EM 2014 ble Sando hentet inn som nummer to bak Solberg. Da fikk hun sitt første, og fram til årets EM, eneste mesterskapet på ti år. Det endte med gull.

Etter EM 2014 var de tre store i kamp om plassene igjen. Før VM i Japan i 2019 hadde Grimsbø lagt opp og Lunde var skadet. Solberg var nummer en, men Vipers-målvakt Andrea Austmo Pedersen ble nummer to. Sando ble med til Japan, men ble ubrukt reserve.

Foran årets EM var Lunde gravid og Austmo Pedersen skadet. Så da rykket Sando opp som en av to i EM-troppen. Og endelig var hun der hun har drømt om å være: førstevalget.

Men nå er Lunde tilbake, mens Solberg trener seg opp etter koronasmitte.

– Føler du at det nesten blir som et gammelt spøkelse som kommer?

– Du setter fine ord på det, svarer Sando og ler.

– Men ja, et spøkelse kan man vel kalle det for. Det er jo der konkurransen har lagt for min del hele tiden. Jeg er realist og jeg vet som sagt hva de jentene står for. Så jeg må bare kjempe alt hva jeg kan og se om det kan endre på noe, legger hun til.

Granlund: – Forbereder meg på alt

Om det blir Sando eller Granlund som må vike dersom Lunde blir tatt med i troppen, er usikkert.

– Jeg forbereder meg egentlig på alt nå. På at jeg skal spille, ikke skal spille, være med eller ikke være med. Jeg vet ikke, jeg må bare ta en dag av gangen, egentlig. Så får jeg bare gjøre mitt beste når jeg er med. Når jeg ikke er med, får jeg støtte de som eventuelt skal stå, sier Granlund til TV 2.

Granlund fikk sin landslagsdebut i året EM og kom inn etter gode prestasjoner både i ligaen og i Champions League for danske Esbjerg.

Mesterskapsdebuten kom mot Polen etter kun å ha spilt 15 minutter i oppkjøringskampene mot Danmark. Der gjorde Granlund det godt og fulgte opp med et nytt godt innhopp mot Tyskland lørdag.

– Jeg er fornøyd og synes jeg har fått en god start. Så det har vært kjempegøy. Det er bare veldig moro å være med, sier Granlund.