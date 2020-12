Sophie Elise gjør comeback i Bloggerne: – Jeg har fortsatt mye jeg ønsker å dele

To kjente ansikt dukker opp på TV-skjermen igjen i en ny sesong av Bloggerne på nyåret. Influenserne Sophie Elise Isachsen og Linnéa Myhre gjør nemlig comeback i sesong 14 av den populære serien.

– Jeg var med fra starten i Bloggerne og hadde en veldig god opplevelse, forteller Isachsen og legger til:

COMEBACK: Sophie Elise Isachsen gleder seg til å dele mer i en ny sesong av Bloggerne. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg har fortsatt mye jeg ønsker å dele og er derfor glad for å være tilbake i Bloggerne der det hele startet.

Myhre sitt liv har forandret seg en del siden sist hun var med, men hun er klar for en ny sesong.

– Jeg vet ikke om noen la merke til at jeg var borte engang, men jeg tillot meg i alle fall en liten kunstpause. Men nå er jeg tilbake, og tror det blir skikkelig hyggelig, sier Myhre.

Årets nykommer

Fra fjorårets sesong får seerne fortsatt følge Iselin Guttormsen, Emma Ellingsen, Monica Nyhus og Joakim Kleven.

Årets nykommer er Eveline Karlsen (28) som er godt kjent fra sosiale medier. Hun deler det meste som er innen sminke med sine 74.000 følgere på Instagram og 77.000 abonnenter på Youtube.

NYKOMMER: Eveline Karlsen er ny i årets sesong. Her er hun under Vixen Awards 2019. Foto: Vidar Ruud

– Det blir selvfølgelig skummelt å skulle dele alle sider ved seg selv og sitt liv, men jeg gleder meg veldig, sier Karlsen som har stor tro på at det blir en bra sesong.

– Jeg er veldig glad og stolt av at jeg er en del av den, forteller hun.

Tidligere har Karlsen gitt ut boken «Makeupbibelen» og har allerede markert seg på Vixen Awards der hun ble kåret til «Årets influencer Beauty».

Gjennom Bloggerne får seerne følge Karlsen som må ta et valg om hun skal bli værende i Skien eller flytte til Oslo.

Denne sesongen får vi også følge Isachsen på boklansering, reklameoppdrag og photoshoots. Hun kommer også til å åpne mer opp om forholdet sitt med kjæresten Kasper.

TILBAKE: Linnéa Myhre gjør også comeback i sesong 14. Foto: Terje Pedersen

Myhre er på leilighetsjakt, lanserer sin satiriske podcast og planlegger hvordan hun skal feire 30-årsdagen sin. I denne sesongen får seerne også følge Myhre mens hun forbereder seg til «Kompani Lauritzen».

– Jeg er litt usikker på om jeg har steppet opp eller ned på sutringen, sier Myhre som gleder seg over å være tilbake.

Fødsel og Pride-feiring

Det blir et gledelig gjensyn med fire av profilene fra forrige sesong i årets Bloggerne.

OPERASJON: Emma Ellingsen venter fortsatt på å få gjennomført sin kjønnskorrigerende operasjon. Foto: Espen Solli / Tv 2

Emma Ellingsen står fortsatt på venteliste for å få gjennomført sin kjønnskorrigerende operasjon. På grunn av koronapandemiens utbrudd i starten av 2020 vet hun fortsatt ikke sikkert når hun får gjennomført operasjonen.

Karrieren til Iselin Guttormsen har hatt stor suksess, men hun opplever at det kan gå ut over tilværelsen hjemme. Det er ikke like lett å ha flere baller i luften og kombinere flere jobboppdrag med det å være mamma og ha en kjæreste.

Monica og Chris Nyhus har fått sitt fjerde barn, Emily, og i denne sesongen blir kameraet med inn på fødestua under fødselen. Nyhus-paret vurderer om de skal flytte til Oslo men er usikre på om det vil gå med fire barn.

FLYTTET: Joakim Kleven har flyttet hjemmefra og tar oss med på Pride-feiring denne sesongen. Foto: Espen Solli / Tv2

Joakim Kleven har tatt et stort steg og flytter ut fra kjellerleiligheten hjemme hos foreldrene sine. På kjærlighetsfronten er det fortsatt komplisert for Kleven og vi får bli med han på Pride-feiring der han får gjennomført en av sine drømmer - nemlig å kle seg i drag.

Bloggerne - sesong 14 har premiere på TV 2 Sumo og TV 2 Livsstil i starten av 2021.