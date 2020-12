Verdens rikeste mann vil sende kvinne til månen

I 2019 lanserte Amazon-grunnlegger og verdens rikeste mann Jeff Bezos et månelandingsfartøy på sitt eget romfartsselskap Blue Origin.

Under presentasjonen i Washington sa Bezos at fartøyet, som fikk navnet «Blue Moon», skulle kunne frakte både utstyr og mennesker til månen.

Lørdag publiserte Bezos en video som viser en motortest av fartøyet.

– Dette er motoren som skal frakte den første kvinnen i verden til månen, skriver mangemilliardæren til sine 2,5 millioner følgere.

Testen ble gjennomført på NASA Marshall Space Flight Center i Huntsville i Alabama.

Bezos selskap Blue Origin konkurrer med Elon Musk sitt selskap SpaceX og Leidos-eide Dynetics for å få bygge NASA sitt neste månelandingsfartøy som skal frakte mennesker til månen.

To av de tre selskapene vil i mars bli valgt og får fortsette med å bygge sine prototyper.

Under lanseringen i 2019 ga ikke Bezos enn spesifikk dato for ferden til månen, men sa at fartøyet vil være klart innen president Donald Trumps frist for å ta mennesker til månen innen 2024.