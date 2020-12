– Smitten er over alt, den kommer fra alle kanter

Den siste uka har Moss kommune meldt om til sammen 100 nye smittetilfeller. Gjennomsnittet per dag var 14 nye smittede.

Lørdag ble det imidlertid meldt om 21 nye smittede, og søndag var tallet 23 positive covid-19-tester.

Totalt gjennom hele pandemien har det blitt bekreftet 498 smittetilfeller i Moss.

– Vi har høye tall for tiden, og dette er en krevende situasjon, sier ordfører Hanne Kristine Tollerud til TV 2.

Smittesporingen har vist at det er et utbrudd ved Fiskebasaren hvor 14 gjester og ansatte har fått påvist koronasmitte.

– Smittetallene for i går og i dag er de høyeste vi har meldt gjennom hele pandemiperioden, og Moss har et svært høyt smittenivå på godt over 200 smittetilfeller per 100 000, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Sosial nedstenging

Kommuneledelsen innførte 1. desember strenge tiltak for å begrense smitten.

– Tallene viser at det var riktig å innføre de lokale forskriftene, sier ordføreren.

Moss følger mange av de samme tiltakene som i Oslo, som blant innebærer full skjenkestopp.

BEKYMRET: Ordfører i Moss Hanne Kristine Tollerud er bekymret over situasjonen i kommunen. Foto: Fredrik Varfjell

– Det er krevende med smittesporing. I sommer kom de i klynger, og var enklere å spore. Men nå er smitten over alt, den kommer fra alle kanter, sier Tollerud.

– Enormt press

Nå er de bekymret for de økende smittetallene.

– Det jobbes døgnet rundt for å få den oversikten som vi trenger og bør ha. Det er et veldig omfattende arbeid når du får så høye smittetall dag etter dag. Da blir det er enormt press på de som jobber med smittesporing, sier ordføreren.

Tollerud sier videre at de følger situasjonen tett, og vurderer nye tiltak fortløpende. De venter å først se effekt av den sosiale nedstengingen som ble innført 1. desember i den kommende uken.