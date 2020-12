Reality-profil ble dømt til fengsel for voldtekt – nå er han frikjent

Det bekrefter mannens forsvarer Steinar Wiik Sørvik til TV 2.

Det var i desember i fjor at mannen i slutten av 20-årene ble dømt til tre år og ti måneder i fengsel for en voldtekt. Han ble også dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til den fornærmede kvinnen.

Frivillig samleie

Ifølge dommen fra tingretten skjedde voldtekten i mai 2018. Mannen tok da tak i armen til fornærmede og dro kvinnen inn på et toalett på et utested, før han låste døren og utførte voldtekten.

Tiltalte mente imidlertid at samleiet var frivillig, og sa under rettssaken i fjor at han ikke fikk noen signaler om at fornærmede ikke ønsket sex.

Da saken var oppe i tingretten i fjor erkjente reality-profilen seg ikke skyldig etter tiltalen, og saken ble anket. Saken var oppe til behandling i lagmannsretten i forrige uke, og der ble han altså frikjent.

Det er foreløpig ukjent hvorvidt mannen fortsatt må betale erstatningssummen på 150.000 kroner.

– Belastning

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat Erik Rolfsen bekrefter at de er kjent med dommen, men ønsker ikke kommentere saken ytterligere på nåværende tidspukt.

Da dommen fra tingretten ble kjent i fjor, uttalte Rolfsen at hans klient var glad for å bli trodd.

– Både hendelsen og rettsaken har vært en belastning for henne, sa Rolfsen til TV 2 da.

TV 2 har vært i kontakt med statsadvokat Inger Myklebust Ferstad. Hun hadde ikke anledning til å kommentere saken.

Den nå frikjente mannen i slutten av 20-årene har de siste årene vært med på flere populære reality-program.