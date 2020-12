Avis: Dronning Elizabeth blir koronavaksinert innen få uker

Den 94 år gamle dronningen og hennes 99 år gamle ektemann prins Philip får ikke noen form for særbehandling, men mottar vaksinen tidlig på grunn av deres høye alder, melder avisen Mail on Sunday.

Avisen skriver at de kongelige vil opplyse om når de har tatt vaksinen. Det gjør de for å oppfordre flere folk til å ta den og for å hindre at antivaksineholdninger sprer seg.

Storbritannia ga onsdag nødgodkjenning til vaksinen til Pfizer og Biotech og mottar neste uke 800.000 av i alt 40 millioner doser.

Helsemyndighetene har bestemt at eldre og folk i risikogrupper skal få den tidlig. Eldre og ansatte på sykehjem får den aller først og deretter dem over 80 år.