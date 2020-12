– De danske kommentatorene bare rister på hodet

Norges storseier over Tyskland er et skremmeskudd til gullkonkurrentene, mener TV 2s håndballekspert.

Etter grei skuring mot Polen ventet Tyskland lørdag, kampen som ble sett på som den tøffeste for Norge i gruppespillet. Håndballjentene gikk ut på parketten i Kolding og feide det tyske laget av banen. Det sender et signal til gullutfordrerne, mener TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Kampen viser potensialet til Norge i kontring- og angrepsspillet. Det gikk så fort at tyskerne hang ikke med og det skal de fleste andre lag også slite med når de møter Norge når de er i det spillehumøret, sier Svele og understreker:

– Det er litt forbedringspotensial i det defensive spillet, men de scoret over 40 mål og det mot en semifinalekandidat. Det er et klart skremmeskudd fra Norge og et resultat andre vil legge merke til. De danske kommentatorene vi snakker med her bare rister på hodet over den sterke prestasjonen.

Spillerne tar ikke av

De norske spillerne er langt mer forsiktige og vil ikke tenke for langt frem, selv om de er fullt klar over hva de viste på parketten mot en sterk motstander.

– Det er klart at det lar seg høre. Tyskland er kjent for å være et sterkt mesterskapslag, spesielt i starten. Så vi sender et lite signal ut der om at vi er på vei i ordentlig form og det lover veldig godt for oss, sier Nora Mørk til TV 2.

Men håndballjentene vet at det kommer tøffere motstand.

– En slik seier gir oss absolutt selvtillit, men vi vet at det er veldig mange gode lag i dette mesterskapet her. Så vi vet på en måte aldri hva som kommer. Vi må bare fortsette å jobbe med oss selv, og forberede oss like godt som dette her til kampene som kommer, sier Henny Reistad til TV 2.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal mener vi kan få se et Norge i enda bedre form utover i mesterskapet - og at deres beste kamp i EM ikke er spilt ennå.

– Vi bommet på noen sjanser, men likevel scoret vi så mange mål mot en mostander som er så fysisk sterk som Tyskland. Det mener jeg sier mye. Samtidig vet vi at vi vil møte tøffere motstand senere, så vi må bare holde fokus. Men en kamp som dette bygger mye selvtillit i gruppen, sier Oftedal under lørdagens pressekonferanse.

– Jeg håper ikke dette var den beste kampen vår. Den sparer vi til senere, følger landslagskapteinen opp og ler.

Det er Kari Brattset Dale enig i.

– Det er alltid mer å hente. I denne kampen jobbet vi oss igjennom og fant ut ting underveis. Det gjør at vi løser ting bedre og bedre og det skal vi prøve å fortsette med, sier hun til TV 2.

– Det blir tøffere kamper

Gjengangen hos håndballjentene er at de tror de vil bli bedre utover i mesterskapet. Det lover i så fall godt for norske håndballfans.

– Jeg mener vi fremdeles har mye å gå på, men vi ser på det vi har gjort feil for å gjøre det bedre i neste kamp, sier Marit Malm Frafjord.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener det er viktig at Norge holder beina på bakken etter storseieren over Tyskland.

– Vi vet at dette må gjenskapes og at det blir annerledes motstand utover i mesterskapet. Lagene vil også forberede seg på denne typen spillestil, så vi vet at det ikke blir slike kamper som dette som blir dominerende i mesterskapet. Det blir tøffere kamper. Vi tar med oss det positive, jobbe med justeringene, og være dødskjedelige med at vi tar en kamp av gangen, sier Hergeirsson til TV 2.