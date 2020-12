Solskjær nærmer seg tabelltopp: – Vi har troppen til å kjempe om flere ting

Med 3-1-seieren over West Ham er Manchester United på fjerdeplass i Premier League, bare to poeng bak Tottenham og Liverpool på toppen av tabellen.

Fire strake seire har satt Manchester United i en god posisjon etter en trøblete sesongstart.

– Det var ikke så veldig overraskende at vi slet litt i starten, med den oppkjøringen vi hadde og den lange sommeren med Europaligaen. Vi hadde håpet på flere poeng, selvfølgelig gjorde vi det, men vi visste at vi kanskje måtte ha litt flaks og være litt heldige i sånne kamper. Så var vi ikke gode nok og litt uheldig også, sier Solskjær til TV 2.

Nå har pipen fått en annen lyd, og troen på edelt metall er stor på Old Trafford.

– Ja, jeg har troen på gutta her. Vi har troppen til å kjempe om flere ting, og vi ser bare i dag med innbytterne vi har og spillerne som må være hjemme. Så den stallen her har jeg stor tro på, forteller kristiansunderen.

Forventer ikke ny storseier

En av frontene Manchester United kjemper på er i Champions League. Der venter en tøff kamp på tirsdag, borte mot Alexander Sørloths RB Leipzig.

Solskjær og Co. må ta ett poeng for å sikre avansement.

– Leipzig er et godt lag, de var i semifinalen forrige sesong. Vi gjorde det bra mot dem sist, vi vant 5-0, men vi forventer ikke noe sånt igjen. Vi er godt forberedt. De stod godt mot oss da, og jeg føler vi står godt mot dem. Nå skal vi få stable gutta på beina og være klar til tirsdagskvelden, sier Solskjær.

Før den siste kampen i gruppespillet står Manchester United, RB Leipzig og PSG alle med ni poeng.

Forklarer suksessen bak snuoperasjonen

Solskjær har både mot West Ham og Southampton snudd kampen etter at innbytterne har spilt en hovedrolle.

I lørdagens kamp i London ble Bruno Fernandes og Marcus Rashford byttet inn i pausen.

Solskjær forklarer hvordan han maktet å snu kampen.

– Det er flere ting man må ta tak i, for førsteomgangen var ikke god nok. Litt taktiske ting man måtte gjøre. Så var det mest å rense hodet for negative tanker, for det så ut som de ble veldig stresset etter at de scoret og la oss under press. For meg var det bare å stole på oss selv, gjøre et par ting. Gjøre ting kjappere med ball. Finne rommene som Bruno fant. Flere løp inn i bakrom. Marcus var veldig flink til det. Jeg var veldig rolig egentlig, sier Solskjær.

Manchester United-manageren berømmer innstilingen til spillerne sine.

– Bare se tilbake på hva som har skjedd i de siste bortekampene vi har spilt. Nå er det fem ganger vi har havnet under, men vunnet. Karakteren til gutta og troen på at vi kan vinne selv om vi ligger under har blitt bedre og bedre, sier Solskjær til TV 2.

