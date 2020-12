Norge knuste Tyskland 42-23 lørdag og Nora Mørk utmerket seg med tolv scoringer.

Etter å ha vært borte lenge på grunn av mye skadeplager, viste Mørk at toppformen så absolutt er på vei.

– Det var ikke jeg som var usikker, det var alle andre. Jeg har ikke glemt gamle kunster, det har jeg ikke. Jeg har jo ikke ligget helt stille i to år. Jeg har trent masse for å komme tilbake på dette nivået, sier Mørk til TV 2 etter lørdagens kamp og legger til:

– Jeg er sinnssykt glad for at jeg traff så bra i dag og for at jeg ble satt i så mange gode situasjoner. Men jeg har egentlig vært veldig rolig, selv om jeg har fått høre at folk er usikre på formen min og at jeg ikke har spilt så mye i høst og sånn. Men jeg vet at det kommer, og jeg elsker sånne kamper. Det sitter liksom i ryggmargen og det var utrolig deilig å få det til i dag.

– Prestasjonen snakker for seg selv

TV 2s håndballekspert Bent Svele ga Mørk ni på spillerbørsen etter seieren, og beskrev prestasjonen som verdensklasse.

– Hva tenker du om det?

– Jeg føler jeg viste et toppnivå i dag og det er der jeg ønsker å være. Man kan selvfølgelig ikke lage tolv mål i hver kamp, men jeg ønsker å bidra mer og mer. Det var et av de forbedringspunktene jeg hadde at jeg skulle være mer farlig på mål. Det er jeg fornøyd med, og i dag synes jeg vi spilte Tyskland ut av hallen.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson fikk spørsmål om Mørks prestasjon på pressekonferansen etter storseieren. Han hadde følgende å si om kampens toppscorer:

– Prestasjonen snakker for seg selv. Hun klatrer stadig mot det nivået hun hadde da hun var på sitt beste. Hun utvikler seg og tar steg, og det er kjekt å se, for det har vært en lang og tøff vei for henne med mye skader. Vi er veldig glade på hennes vegne, og for å ha henne i laget.

– En Nora med selvtillit er skummelt for alle

TV 2s håndballekspert har ikke vært usikker på at Mørk vil ta store steg i løpet av årets EM.

– Det er alltid en usikkerhet når du har vært vekke så lenge som hun har, og hun har selv vært ærlig på at hun hadde håpet å få noen flere Champions League-kamper i høst. Men kampene mot Danmark i EM-oppkjøringen gjorde henne godt, spesielt å sette straffene i den siste kampen, sier Svele og legger til:

– Vi ser at det kommer og nå ser vi at hun tør å gå inn og tør å stupe inn i lukene. Jeg har aldri tvilt på at hun kommer opp på det nivået, nå handler det om å holde det hele veien. En Nora Mørk med selvtillit er skummelt for alle som møter henne.