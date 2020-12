Ungdommer holdt på å drepe mann (20) etter utroskapsdrama

Kjæresten hans hadde en affære. Da planla 16-åringen et bakholdsangrep for å hevne seg.

Sent på kvelden den 1. februar i år ble AMK-sentralen oppringt av et tilfeldig vitne som hadde sett noen bli angrepet utenfor en barnehage på Linderud i Oslo.

Etter angrepet klarte mannen å komme seg til T-banestasjonen på Linderud.

Da ambulansen ankom stedet fant de en 20 år gammel mann bevistløs med 11 stikkskader. Han blødde kraftig, og helsepersonell konstaterte at skadene var livstruende.

Nå er seks ungdommer dømt for å ha forsøkt å drepe 20-åringen. Det hele har rot i et sjalusidrama.

Angrepet etter utroskap

I dommen fra Oslo tingrett kommer det frem at den fornærmede mannen ble tatt med til barnehagen på Linderud av en 16 år gammel jente.

De to var venner, og hadde i følge dommen hatt seksuell kontakt.

Dette hadde ikke falt i særlig god jord hos jentas kjæreste. For å få slutt på utroskapen, hadde han derfor planlagt et angrep på 20-åringen som kjæresten hans hadde et forhold til.

Dette er de involverte Gutt (17): Dømt til fengsel i fire år og seks måneder, med en prøvetid på fire år. Jente (17): Dømt til fengsel i to år og tre måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Mann (18): Dømt til fengsel to år og tre måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Mann (18) : Dømt til fengsel i ett år for medvirkning til grov kroppsskade. Mann (18): Dømt til fengsel i ett år for medvirkning til grov kroppsskade. Mann (18): Dømt til fengsel i to år for medvirkning til grov kroppsskade. Mann (18) : Dømt til fengsel i to år og åtte måneder for medvirkning til grov kroppsskade, og for ulovlig bevæpning på offentlig sted.

Han hadde derfor samlet fem kompiser ved barnehagen, og bedt den 16 år gamle jenta om å ta med 20-åringen dit. Alle involverte var klar over at det skulle skje et angrep, flere av dem var maskerte.

20-åringen møtte jenta på t-banen like i nærheten. Han trodde de to skulle gå til en leilighet i nærheten for å ha sex.

I stedet ble han tatt med til barnehagen der de seks ungdommene gikk til angrep. Hovedmannen knivstakk ham flere ganger med en kjøkkenkniv. De andre slo og sparket ham flere ganger i hodet og overkroppen.

Overfallet varte i omlag fire minutter.

Den 16 år gamle jenta løp fra stedet da angrepet begynte.

BOLDSPOR: Politiet fant blodspor som stammet fra den fornærmede mannen på et belte de fant hjemme hos en av de nå dømte. Foto: Politiet

Dømt, men vil anke

Straffesaken mot de involverte ble behandlet i retten i forrige uke.

Oslo tingrett kom til at gutten som planla angrepet, og som nå er 17 år gammel, er den eneste som skal dømmes for drapsforsøk. De andre, inkludert jenta som forledet 20-åringen til å møte henne i barnehagen, ble dømt for medvirkning.

FORSVARER: Advokat Håvard Flatland. Foto: Pressefoto

17-åringen hevdet i retten at kniven han hadde med seg denne dagen kun var til selvforsvar fordi han angivelig har noen etter seg. Han mener at han kun stakk den fornærmede mannen to ganger i armen, og at kniven brakk slik at han måtte kaste den fra seg.

Retten festet ingen lit til dette, og han er dømt til fire og et halvt år i fengsel for drapsforsøk. Hans forsvarer varsler at saken vil ankes.

– Denne dommen blir anket. Det blir anket over bevisbedømmelsen under skyldsspørsmålet, sier advokat Håvard Flatland til TV 2.

Han mener også at saksbehandlingen var mangelfull.

– Domsgrunnene fremstår som mangelfulle. Sentrale bevistemaer ble ikke drøftet i dommen, og enkelte helt sentrale anførsler ble ikke nevnt, sier Flatland, som mener dommen må oppheves på grunn av dette.

Jenta skjønte at det ville skje et angrep

Den nå 17 år gamle jenta erkjente at hun skjønte at 20-åringen kunne bli utsatt for vold, men det at hun hadde sex med 20-åringen skapte problemer i kjæresteforholdet mellom henne og den hovedtiltalte, og hun fikk i oppdrag å lure den fornærmede mannen opp i barnehagen.

Hun ble dømt for medvirkning, og slapp dermed dom for drapsforsøk.

– Vi er fornøyde med at hun er frifunnet for drapsforsøk, men vi vurderer å anke straffutmålingen, sier hennes forsvarer Petter Bonde til TV 2.

De andre tiltalte erkjente under rettsaken tiltalepunktene i ulik grad, kun en mann på 18 nektet en hver tilknytting til saken.

Retten så uansett bort ifra samtlige forklaringer, fordi de mener de fremstår som lite troverdige.

KNEKT: Knivbladet på Fiskars-kniven som ble brukt knakk under angrepet. Foto: Politiet

– Nær ved å ta livet av en person

Ettersom alle de involverte var under 18 på gjerningstidspunktet, er listen for å dømme de til fengselstraff høyere enn i en vanlig straffesak.

I straffelovens paragraf 33 står det at de under 18 bare kan idømmes ubetinget fengselsstraff «når det er særlig påkrevd». Den kriminelle lavalder er på 15 år, noe som gjør at de likevel kan straffes.

AKTOR: Statsadvokat Asbjørg Lykkjen. Foto: Vidar Ruud

I dette tilfellet landet retten på at alvorligheten i lovbruddet er tilstrekkelig til å dømme ungdommene, og at det allmennpreventive hensynet veier tungt.

Påtalemyndigheten mener det faktum at saken fort kunne blitt et drap veier tungt.

– Det er en ren tilfeldighet at drapsforsøket ikke ender med et dødelig utfall. Videre vises det til at dette er et planlagt angrep på fornærmede og således ikke en impulshandling som oppstår der og da, sier aktor Asbjørg Lykkjen til TV 2.

Hun legger også vekt på at angrepet var utført av syv personer i felleskap, og at den fornærmede mannen ikke hadde sjanse til å forsvare seg.

– Han omringes og legges i bakken, utsettes for grov vold og knivstikking, også når han ligger nede. Det vil dermed stride mot den alminnelige rettsoppfatning om det ikke utmåles ubetinget fengselsstraff i en slik situasjon hvor de tiltalte er nær ved å ta livet av en person, sier Lykkjen.