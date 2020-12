Trump mener valget var stjålet - nå vurderer Evan å ikke stemme igjen

Flere Trump-tilhengere står utenfor delstatsforsamlingen i Atlanta i Georgia. Mens Donald Trumps advokat Rudy Giuliani sitter inne i et av høringsrommene for å diskutere valget, står de og roper at Trump er den rettmessige vinneren.

To kvinner i en grønn KIA stopper foran demonstrantene. Den ene av dem lener seg ut av vinduet, og roper mot Trump-tilhengerne.

– Dere er bare en gjeng med dårlige tapere, sier hun.

– 80 millioner mennesker stemte mot ham.

Valget i Georgia og resten av USA er avgjort for lenge siden. Resultatene i de viktige vippestatene har blitt godkjent, og valgmannskollegiet kommer om litt over en uke til å stemme for at Joe Biden formelt blir USAs neste president.

Men Donald Trump nekter å innrømme nederlaget, og mange av tilhengerne hans støtter ham.

– Trump vant i et valgskred. Det er jeg ikke i tvil om, sier Robert Eastman, som har reist helt fra Columbus i Ohio for å delta på demonstrasjonen.

Eastman og mange av de andre TV 2 møter fremmer de samme konspirasjonsteoriene. Trump ledet klart på valgnatten i viktige vippestater i Midtvesten, men så fikk Biden hundretusenvis av mistenkelige stemmer i løpet av natten. Dette er påstander Trump også har kommet med, senest i en tale fra det Hvite Hus denne uken.

Men dette har en naturlig forklaring. På grunn av pandemien stemte flere amerikanere enn noensinne via posten. Det store flertallet av dem var Demokrater, fordi Trump oppfordret sine velgere til å vente med å stemme til valgdagen. Valgansvarlige hadde ikke lov til å telle opp poststemmer før valgdagen i byer som Milwaukee, Detroit og Philadelphia, og dermed tok det lang tid før man fikk de endelige resultatene. Da de omsider var klare, viste det seg at Biden hadde vunnet 306 valgmenn.

Vender seg mot egen guvernør

Evan Jones holder et skilt der det står at Brian Kemp er en del av “sumpen”, som er det Trump kaller sine politiske motstandere. Kemp ble valgt som guvernør for to år siden med Trumps fulle støtte. Men nå har han fått massiv kritikk fra både Trump og Republikanske velgere for at han ikke har grepet inn for å stoppe det de mener er valgjuks.

– Trumps base ga ham valgseieren for to år siden, men i dette valget så har han vært helt fraværende, sier Jones.

Denne uken gikk Gabriel Sterling ved valgkontoret i Georgia hardt ut mot presidenten. Flere som har ansvaret for valget i Georgia har mottatt drapstrusler fordi de sier at Joe Biden vant delstaten på ærlig vis.

– Dette må ta slutt. President, du har ikke fordømt disse handlingene eller denne ordbruken, sa Sterling.

Jones fordømmer heller ikke truslene.

– Vi vet ikke hvor de truslene kommer fra, eller om de er ekte. Jeg ville aldri oppfordret våre folk til å gjøre noe sånt, men jeg er skeptisk til at det kan ha skjedd, sier han.

Georgia-valg

Donald Trump driver valgkamp i Georgia denne helgen på vegne av to Republikanske senatorer, David Perdue og Kelly Loeffler. Hvis Republikanerne taper begge disse setene under valget 5. januar, så får Demokratene full kontroll over begge kamrene i Kongressen. Det vil gjøre det lettere for Joe Biden å innføre sin politikk.

Derfor er Republikanerne i delstaten avhengige av at Trump mobiliserer sine kjernevelgere. Jones stemte under valget for en måned siden, men presidentens påstander om valgjuks gjør at han muligens velger å sitte hjemme under i Senats-valget i januar.

Valget i Georgia er svært jevnt, og Republikanerne har ikke råd til å miste mange velgere fra november.

Tror du det er verdt å stemme i Senats-valget?

– Jeg er usikker. Hvis vi bruker de samme systemene, og den samme prosessen, så utgjør det kanskje ikke noen forskjell, sier han.