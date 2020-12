Forrykende norsk seier: – Det gikk så fort at tyskerne hang ikke med

Tyskland - Norge 23-42 (14-22)

Saken oppdateres med reaksjoner!

Gullfavoritt Norge levde så til de grader opp til det stempelet mot Tyskland - motstanderen som ble sett på som den tøffeste i gruppen. For håndballjentene kontret og angrep det tyske laget rett og slett i senk.

– Jeg er veldig fornøyd med gjennomføringen av gjengen, så må vi holde begge beina på bakken. Det er et langt mesterskap og det er mange som ikke vil la oss komme så lett til som vi fikk i dag. Vi fikk lov til å spille det hurtige spillet i angrep, og da var det bare å takke og bukke. Tyskland hang rett og slett ikke med, jeg er litt overrasket over at de ikke hadde mer «power», sier Thorir Hergeirsson til TV3.

– Det var veldig bra i dag. Vi hadde godt tempo, fant hverandre og ja, jeg synes vi storspilte i dag. Vi vet at vi har mye mer, men det var godt at vi fikk så mye ut i dag. Vi er her for å vinne, hvis vi holder oss på dette nivået kan dette bli bra, sier Veronica Kristiansen til dansk TV 2 som samarbeider med TV 2 under mesterskapet.

Mørk: – Jeg har ikke glemt gamle kunster

Nora Mørk var så godt som ustoppelig og ble kampens toppscorer med tolv mål.

– Jeg føler virkelig at jeg tar et steg til i dag. Jeg har jo fått høre en del at jeg ikke er helt i form og folk er litt usikre, men jeg tenker at folk får mene det de vil. I dag leverte jeg en bra kamp og jeg er veldig fornøyd. Vi kjørte over Tyskland, rett og slett, og det er veldig deilig, sier Mørk til TV3 og legger til:

– Håndball er ikke helt som å sykle, men jeg har ikke glemt gamle kunster. Når det åpner seg en luke, er jeg ikke vond å be.

Neste på listen var Camilla Herrem med syv mål på syv avslutninger. Kaptein Stine Bredal Oftedal ble kåret til banens beste.

– Jeg er veldig fornøyd med kampen, vi kom veldig godt i gang og fikk kjørt mye fart. De tingene vi sliter med bakover fikk vi justert og da ble det en storseier, rett og slett. Det er jeg veldig godt fornøyd meg, jeg hadde faktisk ikke trodd at vi skulle vinne med så mye, sier Bredal Oftedal til dansk TV 2.

– Det er helt vanvittig, det er sjeldent vi scorer så mye. Så det var godt for selvtilliten, og så kommer det nok tøffere kamper senere, legger landslagskapteinen til.

– Jeg ble litt overrasket over Tyskland i dag. Jeg hadde trodd det skulle være mer tempo fra deres side så jeg var ganske nervøs før kampen, men heldigvis gikk det bra, sier Herrem med et stort smil til TV3.

Norsk pangstart

Norge fikk en pangstart på kampen og scoret syv mål på de første syv minuttene. Det ga de en tremålsledelse tidlig på stillingen 7-4 til Norge.

Men Thorir Hergeirsson ville tette igjen enda litt mer bakover.

– Knip igjen litt nå, de får noen litt enkle mål, var beskjeden fra landslagssjefen etter tolv spilte minutter og med Norge i ledelsen 10-7.

Etter halvspilt førsteomgang ledet Norge 12-8 og ledelsen fortsatte å øke utover i omgangen. Håndballjentene holdt høyt tempo og Tyskland var stort sett sjanseløse da Norge kom i angrep. Med syv minutter igjen av førsteomgang var ledelsen økt til syv mål på stillingen 17-10.

Da Norge økte til 19-10 tok Tyskland nok en timeout, men praten hjalp lite. De første 30 minuttene ble forrykende for Norge som gikk til pause med en ledelse på åtte mål - og det fikk Hergeirsson til trekke på smilebåndet og til å blunke til de norske spillerne.

– Dette er en instruksjonsvideo i kontring og angrepsspill. Det går så fort at tyskerne henger ikke med i det hele tatt. Kontring og angrepsspill har vært superb. Det er litt å gå på defensivt, men det ser vi bort fra når vi blir underholdt på denne måten her. Det er som PlayStation, oppsummerte TV 2s håndballekspert Bent Svele til pause.

Fortsatte i samme spor

Andreomgang fortsatte i samme spor og med 18 minutter igjen av kampen ledet Norge med hele 14 mål.

Tyskland klarte aldri å komme i nærheten, og Norge lekte seg på parketten i Kolding. I andreomgang begynte også forsvarsspillet å sitte bedre.

Det resulterte i norsk storseier og deres seier nummer to av to mulige så langt i årets EM.

Rikke Granlund fikk som mot Polen vokte Norges mål i andreomgang. Det ble seks redninger på 15 skudd som utgjør en redningsprosent på 40 prosent.

– Det var en veldig god prestasjon i dag, spesielt i andre halvdel bare lukket de bakover og jeg kunne stå bak paradene. Jeg er veldig fornøyd med seieren og mine lagkamerater, sier Granlund til dansk TV 2.