Snøvær utsetter Mowinckel-comebacket – begge helgens renn avlyst

Juryen i St. Moritz avgjorde i morgentimene at det på grunn av snøfall og sterk vind ikke var mulig å gjennomføre lørdagens renn. I stedet ble det jobbet for sikre søndagens super-G-konkurranse, men sent på ettermiddagen kom meldingen om at det ikke blir noe av.

Stor snøskredfare i området oppgis som grunn for at man allerede lørdag måtte kaste inn håndkleet.

Mowinckel er på plass i Sveits etter et skadeavbrekk på ett og ni måneder. To korsbåndsskader holdt henne utenfor konkurranse.

– Jeg er vanvittig glad for å være tilbake i den her situasjonen. Det føles som å bli gitt en ny sjanse, sa hun tidligere i uken.

28-åringen tok i 2018 sølv i både storslalåm og utfor under OL i Pyeongchang. Året etter ble det VM-bronse i superkombinasjon i Åre.

Mina Fürst Holtmann og Kajsa Vickhoff Lie var resten av det norske laget i St. Moritz.

Vanligvis starter fartskjørerne verdenscupen i Nord-Amerika, men i år utgikk det på grunn av koronapandemien og reiserestriksjoner.

(©NTB)