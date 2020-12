Norsk seier og bakkerekord

Saken oppdateres.

180 mil øst for Moskva i byen Nizhny Tagil ble det duket for festkveld for de norske skihopperne.

Halvor Egner Granerud tok seieren, mens Robert Johansson slo til med bakkerekord på 142,5 meter og tok dermed 3. plassen under verdenscuprennet.

Robert Johansson hoppet bare 120,5 meter i første omgang og få øynet nordmannen en sjanse til å ende på pallen. Da slo 30-åringen til med bakkerekord, og tok den fra landsmann Johann André Forfang som har holdt rekorden siden 2017. Den gang hoppet Forfang 141,5 meter.

Halvor Egner Granerud var nummer to etter første omgang med et hopp på 132,5 meter, kun slått av verdenscupleder Markus Eisenbichler.

Granerud fulgte opp med et hopp på 132 meter i finaleomgangen, og dermed var presset på Eisenbichler. Tyskeren fikk vanskelig forhold og landet på stusselige 80 meter.

Dermed kunne Halvor Egner Granerud juble for sin andre strake verdenscupseier. 24-åringen tok sin første verdenscupseier i Ruka forrige helg.

Seieren i Russland sørget også for at Granerud tok over sammenlagtledelsen i verdenscupen.

Gode norske prestasjoner lover godt foran neste helgs VM i skiflyvning i Planica, Slovenia.