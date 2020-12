Beskylder Mads Hansen for rasisme: – Jeg tror nesten ikke det jeg hører

Modell og vernepleier Rawdah Mohamed er glad Dplay har valgt å lytte til hvordan seerne har opplevd serien «Nissene over skog og hei», og mener det er riktig å fjerne julekalenderen.

– Man ønsker så indelig at vi har kommet lenger enn dette i rasismedebatten, særlig med tanke på «Black Lives Matter» vi hadde tidligere i sommer, sier Mohamed til God kveld Norge.

Årsaken til at serien ble fjernet er at flere mener at karakteren «Ernst-Øyvind», spilt av Esben Eckbo, fremstiller «blackface», ettersom han har en mørkere hudfarge og det som skal se ut som en afroparykk.

Opplevd rasisme på TV siden barndommen

Hun setter pris på at det er rom for å kunne ta opp slike temaer i samfunnet og håper det bidrar til å øke kunnskapen om rasisme.

Mohamed synes det er trist at det er ulike syn på om julekalenderen skulle fjernes eller ikke ettersom hun mener det er snakk om rasisme.

– Man kan ha ulike syn på pizza toppingen eller om det skal være rømme på tacoen, men jeg synes ikke ulike syn på rasisme er innafor i 2020, sier hun.

Selv har hun også engasjert seg i sosiale medier og delt flere innlegg på Instagram. Hun forteller at hun har opplevd rasisme på TV helt siden barndommen.

– Håning av min hudfarge ble ofte gjort om til «bare humor» uten mulighet til å bli såret av det. For da ble man ansett som hårsår eller en som ødelegger den gode stemningen, sier Mohamed og fortsetter:

– Nå har minoriteter som meg muligheten til å kritisere det på min egen plattform. Handlinger som man før i tiden anså som greit får konsekvenser nå.

Plattformen hun refererer til er ulike sosiale medier som for eksempel Instagram.

Reagerer på spraytan-bilde

Blant annet reagerer hun på Mads Hansen sitt innlegg om serien «Alle gutta» fra TV 2. Hun har ikke sansen for at han hevder det ikke er «blackface», der han har tapt en golfkonkurranse og som straff får han flere lag med spraytan på huden.

– Det uheldige budskapet blir da at svart hud er straffen for taperen. Dette forsterker ideologien som ble benyttet under slaveriet for å rettferdiggjøre at svarte mennesker er taperne i samfunnet. Det blir for parallelt med «straffen» til taperen i «Alle gutta», forteller Mohamed.

Hun mener det viser mangel på forståelse for hva svarte mennesker blir utsatt for på bakgrunn av deres hudfarge.

– All form for «blackface» er rasistisk. Enten det er svartmaling eller ekstrem bruk av spraytan for å etterligne mørke mennesker slik i TV 2 serien, mener Mohamed.

Nå må TV 2 se å få slettet «Alle Gutta» fra Sumo. Slik rasisme tolererer vi ikke i 2020. pic.twitter.com/cI2MHqCePt — Mads Hansen (@Mads_Hansen) December 3, 2020

– Ikke tillegg folk intensjoner de ikke har

Tidligere fotballspiller Mads Hansen (36) forteller at han ikke har opplevd at noen har følt seg støtt av spraytan-bildet tidligere.

– Jeg tror nesten ikke det jeg hører. Jeg mener det er noen som feiltolker med vilje, sier Hansen.

Han mener det er stygt gjort å beskylde noen for rasisme og rasistiske intensjoner og hevder at det er det Mohamed gjør når hun anklager noen for å ta spraytan «for å etterligne mørke mennesker».

– Du må gjerne mene noe om ting, men da må du holde deg til fakta og ikke tillegge folk intensjoner de ikke har, sier han.

Hansen er enig i at all form for blackface er rasistisk, men understreker at «blackface» er en betegnelse for å farge ansiktet mørkt for å karikere en mørkhudet og da overdrive de negative egenskapene.

– Det er ikke tilfellet her i det hele tatt. Her har jeg tatt mye spraytan og det er en straff fordi det ser unaturlig og rart ut - på meg, sier han og fortsetter:

FEILTOLKING: Mads Hansen mener at spraytan-bildet feiltolkes med vilje. Foto: Braastad, Audun

– Siden Mohamed tydeligvis mener at all overdreven bruk av spraytan gjøres for å etterligne mørkhudede, og dermed faller inn under «blackface»-begrepet, er jeg nysgjerrig på hva hun mener om bodybuildere og fitnessutøvere.

– Ikke et eksempel på «blackface»

Han forklarer at poenget hans innledningsvis i «blackface»-debatten var at diskusjonsklimaet er elendig, noe han mener å ha fått ytterligere bekreftet de siste dagene.

– Det må kunne gå an å diskutere om en bestemt handling faller inn under «blackface»-begrepet eller ikke uten å bli møtt med destruktive og usaklige tilsvar som «skal en hvit privilegert mann fortelle svarte hva de skal føle?» Vi må skille snørr og bart her, sier han.

Hansen synes det er uheldig at dette blir diskutert ettersom han mener det er masse faktisk rasisme å ta tak i.

– Når vi vier oppmerksomhet til dette så ødelegger det fokuset på det som tross alt er vårt felles mål: å bli kvitt rasisme. Å bruke tid på dette er destruktivt, og det fører til en form for polarisering som jeg ikke synes er heldig, forklarer han.

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 sier følgende om spraytan-hendelsen i TV 2-serien «Alle gutta»:

- På et prinsipielt grunnlag vil jeg understreke at «blackface» aldri er greit, og det er jo heller ikke dette et eksempel på. Det er søkt å dra en parallell med soling i solarium og slaveriet. Her blir Mads Hansen tillagt intensjoner han aldri har hatt, sier Haldorsen.